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Antalya balıkçı barınağında yangın çıktı, 2 çardak ve 3 tekne yandı

Balıkçı barınağında yangın çıktı, 2 çardak ve 3 tekne yandıAntalya'nın Serik ilçesinde sabaha karşı balıkçı barınağında çıkan yangında 2 çardak ve 3 tekne yandı.

29.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:44
Balıkçı barınağında yangın çıktı, 2 çardak ve 3 tekne yandı
'nın Serik ilçesinde sabaha karşı balıkçı barınağında çıkan yangında 2 çardak ve 3 tekne yandı. Yangın nedeniyle oluşan zarar yaklaşık 400 bin lirayı buldu.
Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki Köprüçay Irmağı'nın denize bağlandığı noktada bulunan balıkçı barınağında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın büyüyerek Mehmet Günal ve Seyit Yavuz'a ait çardaklarla 3 tekneye sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiye ve polise verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Uzun uğraş sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak Günal ve Yavuz'a ait 2 çardak, 1 sürat teknesiyle, 2 fiber balıkçı teknesi tamamen yandı. Yangın nedeniyle oluşan zararın 400 bin lira civarında olduğu belirtildi.
Boğazkent Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Özkan Uysal, Sabaha karşı Serik itfaiyesi beni arayarak, yangın başladığını söyledi. Ben de mal sahiplerini aradım, durumu bildirdim. Olay yerine geldiğimizde 2 çardak ile 3 sürat teknesinin yandığını gördük. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Elektrik kontağı ya da kundaklama mı bilmiyoruz. Biz balıkçı barınağı yapılmasını istiyoruz. Tüm balıkçı teknelerinin bir arada, güvenli bulunabileceği. Balıkçıların korunmasını istiyoruz dedi.
ve büyük sürat teknesi yanan Mehmet Günal, Saat 04.00 sıralarında aradılar. Balıkçı barınağının içerisinde yaz ve kış sürekli oturmak için çardak yapmıştım. Bir de sürat teknem var. Her ikisi de tamamen yandı. Nasıl çıktığını bilmiyorum diye konuştu.
Antalya balıkçı barınağında yangın çıktı, 2 çardak ve 3 tekne yandı

Antalya, Çardak, Güncel

Kaynak: DHA


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