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ANTALYA Balıkçıların teknede izole yaşamı

Balıkçıların teknede izole yaşamıANTALYA'DA, Balıkçı Barınağı'nda demirli teknelerinde yaşayan balıkçılar, sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek, hem izole bir yaşam sürüyor hem de teknelerinin bakımını yapıyor.

03.05.2020 08:58 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:00
Balıkçıların teknede izole yaşamı
ANTALYA'DA, Balıkçı Barınağı'nda demirli teknelerinde yaşayan balıkçılar, sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek, hem izole bir yaşam sürüyor hem de teknelerinin bakımını yapıyor.
Koronavirüsün yayılımının önüne geçmek adına 3 günlük sokağa çıkma yasağı 30'u büyükşehir olmak üzere 31 ilde uygulanmaya devam ediyor. Yasak günlerini kimi vatandaş evinde kimi ise yazlığında geçirirken, turizm kenti Antalya'nın balıkçı barınağında ise farklı bir izole yaşam sürülüyor. Teknelerini limana demirleyen balıkçılar, denize açılmanın ve balık avlamanın da yasak olduğu bu günlerde, teknelerinde izole bir şekilde yaşıyor.
YASAĞI FIRSAT BİLİP TEKNELERİNİ TAMİR EDİYORLAR
Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ve giriş çıkışların sıkı bir şekilde kontrol altında tutulduğu limanda, koronavirüs tehlikesinin az olması nedeniyle teknede yaşayan balıkçılar yasağı da fırsat bilerek tamir işlerine başladı. Yasakların kalkacağı günü sabırsızlıkla bekleyen tekne sahipleri karaya çektikleri teknelerinin boya, zımpara, cilalama gibi bakımlarını yaparak vakit geçiriyor. Balıkçılar aynı zamanda teknelerinde yatıp yemeklerini de yine burada pişirip yiyebiliyor.
Teknede izole yaşam süren Erhan İne, teknesini boyayarak günlerini geçiriyor. Sezon kapalı olduğu için teknelerinin bakımına başladığını belirten İne, "Burada izole bir yaşam sürüyoruz. Teknelerimizin bakımını yapıyoruz. Limanda kalan birkaç kişiyiz. Herkesin gözü sezonun açılmasında. İnşallah bir an önce başlarız" dedi.
Teknesine bakım yapan bir başka balıkçı Ergün Kısacık ise teknesinin evi olduğunu belirterek, "Tekneme boya yapıyorum. Burada izole yaşıyorum. Daha iyi bir yaşam. Sabah, akşam buralardayız. İnşallah bir an önce düzelir" diye konuştu.
Barınaktaki balıkçıların bazıları olta balıkçılığının yasaklanmasına anlam veremediklerini en azından kendilerinin tüketebileceği kadar balık avlanmasına müsaade edilmesini de talep etti. ANTALYA Balıkçıların teknede izole yaşamı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel, Haber

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