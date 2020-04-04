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Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı

Koronavirüs nedeniyle evlerinden dışarı çıkmayan vatandaşlar, eski bir usulü tekrar kullanmaya başladı. Antalya'daki bir market sahibi, mahalle sakinlerinin siparişlerini telefonla alarak sepet yardımıyla kendilerine iletiyor.

04.04.2020 08:33 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:46

1990'lı yılların unutulmayan gelenekleri arasında yer alan balkondan sepet sarkıtarak, evin ihtiyaçlarını satın alma yöntemi koronavirüs salgını nedeniyle yeniden canlandı. Antalya 'da market sahibi Ali Tezcan, 20 yıldır işlettiği dükkanında, yaşlı ve evden dışarı çıkmamayı tercih eden vatandaşların siparişlerini telefonla alıyor. Sarkıtılan sepete konulan siparişlerle birlikte para alışverişi de daha sağlıklı bir şekilde yapılmış oluyor.

BAKKALA GELENLERE KOLONYA İKRAMI

Marketinde koronavirüse yönelik hijyen tedbirlerini alan Tezcan, kasaya kişilerin yaklaşmasını engellemek amacıyla da bir metre ilerisini güvenlik şeridi çekerek, kendi izole alanını oluşturdu. Bakkala gelen müşterilerine kolonya ikram eden Ali Tezcan, uzun yıllar komşusu olan müşterilerine yardımcı olmayı hedeflediğini söyledi. Aynı sokakta 20 yıldır esnaflık yaptığı için mahalle sakinleriyle aile gibi olduklarından bahsetti.

Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı

VERESİYE DURUMU ARTTI

Tezcan, "Daha önce de evlere servis yaparak, balkondan sarkıtılan sepete istenileni bırakarak müşterilerime zaman zaman yardımcı oluyordum. Koronavirüs sürecinde insanlarımız evlerinde olduğu için, evlerine servis olayı daha da arttı. Balkondan sepet sarkıtıp, isteklerini söylüyorlar. İhtiyacı olanların ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ben de siparişlerini bizzat kendim götürüyorum. Ücretini o esnada ödeyenler de oluyor, 'deftere yaz' diyenler de oluyor." dedi.

Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı

''ESKİ USULE GERİ DÖNDÜK''

Marketin bulunduğu apartmanın 5. katından oturan ve pencereden sarkıttığı sepetle alışveriş yapmayı tercih eden Fatma Şeşen, "Eski usule geri döndük. Bakkalımız sağ olsun her türlü ihtiyacımızı görüyor. Sağlığımız için evde kalalım." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı

VİRÜSE PANKARTLI ÖNLEM

Aynı mahallede yaşayan bir apartman sakini de balkonuna 'Evde kal. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazısıyla virüs resimleri çizdiği pankartı asıp, komşularına dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı.

Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ali Tezcan, Türkiye, Antalya, Güncel

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Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
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