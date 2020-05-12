ANTALYA Bankadan 50 bin lira kredi çekti, hesabına fazladan 96 bin lira yatırıldı

Bankadan 50 bin lira kredi çekti, hesabına fazladan 96 bin lira yatırıldıANTALYA'da bir bankadan 50 bin lira kredi çeken Hüseyin Özer (61), eve gelip hesabını kontrol ettiğinde hesabında fazladan 96 bin lira olduğunu fark edince parayı geriye iade etti.

12.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:18
Bankadan 50 bin lira kredi çekti, hesabına fazladan 96 bin lira yatırıldı
ANTALYA'da bir bankadan 50 bin lira kredi çeken Hüseyin Özer (61), eve gelip hesabını kontrol ettiğinde hesabında fazladan 96 bin lira olduğunu fark edince parayı geriye iade etti.
PTT emeklisi Hüseyin Özer, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'ndeki özel bir banka şubesinden bu sabah 50 bin lira kredi çekti. Masraflar düşüldükten sonra 48 bin 175 lirayı nakit olarak alan Özer, eve geldiğinde banka şubesinden iki mesaj aldı. Cep bankacılıktan hesabını görüntüleyen Özer, hesabında fazladan 96 bin lira olduğunu fark etti. Telefonla bankanın müşteri hizmetlerini arayan Özer, 'Parayı siz yatırmışsınız, o sizin paranız, kullanabilirsiniz' karşılığını aldı. Yanlışlık olduğunu fark eden Özer, öğle saatlerinde krediyi çektiği şubeye giderek, banka müdürüyle görüştü. Personel hatasından kaynaklandığı anlaşılan işlem düzeltildi.
'HAKKIMIZ OLMAYAN PARAYI ALMAYIZ'
Yaşadığı olayın şokunu henüz atlatamadığını söyleyen Hüseyin Özer, "Kredi çekmek için sabah bankaya gittim. Görevli memur gerekli işlemleri yaptı. Kesintiler haricinde bana nakit olarak 48 bin 175 lira verdi. Parayı aldıktan sonra eve geldim. Bir süre sonra bankadan telefonuma mesaj geldi. Telefondan hesabıma baktığımda, 97 bin civarında para olduğunu gördüm. 2 kez 48 bin küsür lira hesabıma yatmış görünüyor. Bunun üzerine bankayı aradık. Oradan da 'Siz kendiniz yatırdığınız için kullanabilirsiniz' dediler. Bankaya gidip yetkiliyle görüştük. Personel hatası olduğunu söylediler. Parayı geriye iade ettim. Bunun üzerine çekeceğim konut kredisinde bize yardımcı olma sözü verdiler. Paraya ihtiyacımız var ama, hakkımız olmayan parayı almayız" diye konuştu. ANTALYA Bankadan 50 bin lira kredi çekti, hesabına fazladan 96 bin lira yatırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hüseyin Özer, Sabah, Banka, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç’ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis’i istiyor Haber
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Camilerde 12 Haziran’dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek Haber
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Haberler››Güncel››ANTALYA Bankadan 50 bin lira kredi çekti, hesabına fazladan 96 bin lira yatırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:53: Bulanık'ta 'Hemşireler Günü' etkinliği - Haber 17:52: Bisiklet hırsızı, müşteri sandığı polise yakalandı (2) - Haber 17:52: 14 büyükşehir ve Zonguldak'tan gelenlere 14 gün karantinaya alınacak - Haber 17:52: Dürümlü şehitleri dualarla anıldı - Haber 17:52: İran sınırındaki sahra hastanesinde görevli hemşireler unutulmadı - Haber 17:11: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor - Spor 16:36: İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı - Haber 16:28: İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti - Haber 13:33: Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek - Haber 12:33: Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler - Haber