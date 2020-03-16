ANTALYA Bankalarda koronavirüs önlemleri
Bankalarda koronavirüs önlemleriSağlık Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında özel bankalar da tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.
16.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:06
Bankalarda koronavirüs önlemleri
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında özel bankalar da tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Bankaya gelen müşteri sayısının fazla olması halinde, bekleme işlemleri şube dışına alındı.
Antalya 'nın Lara Bölgesi'ndeki özel bir bankanın şube girişine, koronavirüsle ilgili hijyenik malzemelerle temizliğin yapıldığı vurgulanan uyarı yazısı konuldu. Yazıda, "Gişe önü lobi bekleme alanı müşteri sayımız ciddi yoğun olabilir ve sağlıkılı olmayan bir ortam oluşabilir. Bu nedenle bu dönemde güvenlik çalışanımız, lobi alanı yoğunluğuna bakarak sizleri sırayla içeri alacaktır" ifadelerri yer aldı.
Banka yönetimi bu duruma anlayış isterken, müşteriler de şube dışına çıkıp sıra bekledi. Banka müşterileri, "Sağlığımız için bu durum çok yerinde" yorumunu yaptı.
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında özel bankalar da tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Bankaya gelen müşteri sayısının fazla olması halinde, bekleme işlemleri şube dışına alındı.
Antalya 'nın Lara Bölgesi'ndeki özel bir bankanın şube girişine, koronavirüsle ilgili hijyenik malzemelerle temizliğin yapıldığı vurgulanan uyarı yazısı konuldu. Yazıda, "Gişe önü lobi bekleme alanı müşteri sayımız ciddi yoğun olabilir ve sağlıkılı olmayan bir ortam oluşabilir. Bu nedenle bu dönemde güvenlik çalışanımız, lobi alanı yoğunluğuna bakarak sizleri sırayla içeri alacaktır" ifadelerri yer aldı.
Banka yönetimi bu duruma anlayış isterken, müşteriler de şube dışına çıkıp sıra bekledi. Banka müşterileri, "Sağlığımız için bu durum çok yerinde" yorumunu yaptı.
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Kaynak: DHA
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