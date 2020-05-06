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ANTALYA Banyoda uyuşturucu yetiştirme düzeneği

Banyoda uyuşturucu yetiştirme düzeneği Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu baskın düzenlediği evin banyosunda ışıklı sistemle kenevir yetiştirildiği tespit edildi.

06.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:49
Banyoda uyuşturucu yetiştirme düzeneği Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu baskın düzenlediği evin banyosunda ışıklı sistemle kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde jandarma ekiplerine E.K.'ye ait evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı geldi. Bunun üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Mahmutlar Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek ismi geçen şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucu savcılıktan alınan izinle şüpheli şahsın evinde ve deposunda yapılan aramada banyoda uyuşturucu yetiştirmek için ışıklı sistem kurulduğu belirlendi. Banyoda 31 kök kenevir bitkisi, oturma odasında kanepe altında 15 gram kubar esrar ile projektör, güç kaynağı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Şüpheli E.K.'nin yanı sıra evde bulunan M.Ö., N.E. ve M.A.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. ANTALYA Banyoda uyuşturucu yetiştirme düzeneği

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Alanya, Güncel, Haber

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