ANTALYA Baş ağrısı diye gitti, beyin kanaması geçirdiğini öğrendi

Baş ağrısı diye gitti, beyin kanaması geçirdiğini öğrendiANTALYA'nın Alanya ilçesinde şiddetli baş ağrısı, bulantı kusma şikayetiyle hastaneye giden Aziz Özer'in, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

15.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:46
Baş ağrısı diye gitti, beyin kanaması geçirdiğini öğrendi
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde şiddetli baş ağrısı, bulantı kusma şikayetiyle hastaneye giden Aziz Özer'in, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Özer, operasyonla sağlığına kavuştu.
Alanya'da Aziz Özer, şiddetli baş ağrısı ve bulantı, kusma şikayetiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Özer ameliyata alındı. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla Özer sağlığına kavuştu. Ameliyatının iyi geçtiğini söyleyen Özer, doktorlara teşekkür etti.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİNİ TESPİT ETTİLER
Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Seçer ve Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Hasan Yetkin, ekibiyle birlikte Aziz Özer'i odasında ziyaret etti. Doç. Dr. Seçer, hastalığın seyri hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Seçer, "Tomografisinde beyin kanaması saptandı. Bu kanamanın nedeni beyin damarlarından birinde baloncuk olabileceği şüphesiyle hastamızı kabul ettik. Tomografi anjiyosunun neticesinde sol tarafında beyni besleyen ana damarın dal verdiği yerde yaklaşık 2 santim büyüklüğünde baloncuk dediğimiz bir anevrizma saptadık. Daha sonra ameliyatla o baloncuk kapatıldı. Ameliyattan sonra hastamızın hiçbir sorunu olmadı. Birkaç gün yoğun bakımda takip ettik ve bir süre sonra hastamızı servise aldık. Katkılarından dolayı hastane yönetimi ve ameliyathane ekibine teşekkür ediyorum" dedi. ANTALYA Baş ağrısı diye gitti, beyin kanaması geçirdiğini öğrendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Aziz Özer, Alanya, Güncel, Haber

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