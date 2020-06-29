ANTALYA Basın açıklamasında fiziki mesafe unutuldu

Basın açıklamasında fiziki mesafe unutulduANTALYA'da kıdem tazminatını protesto için toplanan grup, 2 metrelik fiziki mesafe kuralına uymadı.

29.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:37
Basın açıklamasında fiziki mesafe unutuldu
ANTALYA'da kıdem tazminatını protesto için toplanan grup, 2 metrelik fiziki mesafe kuralına uymadı. Toplanan grup, polis ekiplerinin yaptığı uyarıları ise dikkate almadı.
Antalya'da Attalos Heykeli önünde Türk İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalar 'Kıdem Tazminatına Dokunma' adlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplanan 100 kişilik kalabalık maske takarken, polisin yaptığı uyarılara rağmen fiziki mesafe kuralına uymadı. Türk İş Konfederasyonu Antalya İl Temsilcisi Cemil Ünal'ın basın açıklamasının ardından grupta bulunanlar kendi aralarında fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.
Polis ekiplerinin tüm çabaları boşa giderken, grup basın açıklamasının ardından dağıldı. ANTALYA Basın açıklamasında fiziki mesafe unutuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk İş, Antalya, Güncel, Haber

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