Antalya Başkan Topaloğlu Resmen Göreve Başladı

Başkan Topaloğlu resmen göreve başladı Kemer
Belediye Başkanı seçilen Necati Topaloğlu
, belediye binası önünde düzenlenen devir teslim töreniyle resmen göreve başladı. Başkan Topaloğlu, Belediyede ilk işimiz tasarruf olacak dedi. Demokratik Sol Parti
adayı olarak girdiği 31 Mart seçimlerinde 9901 oy alarak Kemer Belediye Başkanı seçilen Necati Topaloğlu resmen göreve başladı. Necati Topaloğlu başkanlık koltuğuna oturmadan önce Kemer Belediye binası önünde geniş katılımlı bir devir teslim töreni düzenlendi. Törene DSP İlçe Başkanı Birtan Bakırcı, belediye meclis üyeleri Mustafa Bilici
, Emrah
Ayhan, Emin Gül
, İsmail Aka ve Ferhan Fidan, belediye personeli, partililer ve çok sayıda Kemerli katıldı.
'KEMER SİYASETİNE KALİTE GETİRDİK'
Törende yaptığı konuşmada kendilerine destekleri için Kemer halkına teşekkür eden Başkan Topaloğlu, Seçim boyunca hiçbir zaman belden aşağı siyaset yapmadım. Kemer halkı bunu gördü ve 'Biz çirkin siyaset istemiyoruz, hizmet bekliyoruz, dostluk bekliyoruz' dedi. Sizlerle birlikte Kemer siyasetine kalite getirdik. Şu anda bana görevi devredecek olan Mustafa Bey
'in de burada olmasını isterdim çünkü dostluklar bu şekilde olur dedi.
'İLK İŞİMİZ TASARRUF OLACAK'
Belediyede ilk işlerinin tasarruf olacağını kaydeden Topaloğlu, Şu anda belediyenin 62 milyon borcu var. Personelin maaşları ödenmemiş, sigorta primleri yatırılmamış. Bu kadar geliri olan bir yerde biz hala borçlarla, bankalardan faizlerle devam edersek hiçbir yere varamayız. Şu saatten sonra Kemer'de yeme içme, yedirme içirme, konser, çalgı işleri bitmiştir. Hatta çikolata dahi alınmayacak. Yeter artık diye konuştu.
'GÖSTERMELİK TEMEL ATILDI'
Önceki belediye yönetimi tarafından yapılan Kemer Kent Müzesi temel atma töreninin göstermelik olduğunu savunan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Benden önceki arkadaşı eleştirmek istemem ama parkın içine temel atmış. Yasal olarak parkın içine 6 metrekareden büyük yapı yapılmaz. Yani buraya müze yapılamaz. Çok acı ama bu temeli kapatacağız ve üzerine çim ekeceğiz. Taş fabrikasında ise çimentoları bile yok şu anda. Taşların nereye gittiğini bilen de yok. Beton fabrikası da aynı şekilde. Arkadaşlarla görüşeceğiz ve büyük bir ihtimalle taş fabrikası beton santrali kapanacak dedi.
ZEYBEKLİ KUTLAMA
Başkan Topaloğlu konuşmasının ardından zeybek oynayarak ve güvercin uçurarak seçim zaferini kutladı. Daha sonra başkanlık makamına geçen Topaloğlu görevi Başkanvekili Özcan Çeliktaş'tan devraldı.
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Kaynak: DHA