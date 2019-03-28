Antalya Başkan Türel Kaçma Böcek, Cesaretin Varsa Televizyona Gel

Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel, işadamlarıyla biraraya geldiği kahvaltıda rakibi Muhittin Böcek'e yüklendi. Türel, Canlı yayında gelsin bana istediğini sorsun dedik ama maalesef buna cesaret edemiyor. Gel istediğin kanalda, istediğin zaman, son iki güne giriyoruz. Antalya'yı tartışalım. Şu damacana suyu bir tartışalım dedi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (YÖRSİAD) konuğu oldu. Khan Hotel'deki toplantıda BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege ve iş insanlarının katıldığı toplantıda Menderes Türel, yeni dönemde hedeflediği projelerini anlattı. Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'e yönelttiği dört soruyla ilgili Böcek'e seslendi. Taş'ın sorduğu soruları tekrar eden Türel, Muhittin Böcek'e bu sorulara yanıt vermesi çağrısında bulundu. İl Başkanı Taş'ın Böcek'e net dört soru sorduğunu belirten Türel, şöyle konuştuBirincisi, 'Sayın Menderes Türel sizi televizyonlara davet ediyor. Ama katılmıyorsunuz, neden' Ama kendisi mitingde 'Ben Menderes Türel'e hesap sormaya geliyorum' diye çok güzel, kulağa hoş gelen laflar söylüyor. Ben de seçimi beklemesin dedim. Niye seçimi bekliyor ki, en güzel mahkeme halkın kantarıdır. Halkın önünde istediği kanalda gelsin bana hesap sorsun. İstediği gazeteciyi de alsın, kendi yandaş gazetecileri de, yandaş televizyonlarını da alabilir. Çok istiyorsa Halk TV'ye çıkarız dedim. Benim korkum yok. Seçimi falan da beklemesin madem bana hesap sormaya geliyormuş, milletin önünde canlı yayında gelsin bana istediğini sorsun dedik ama maalesef buna cesaret edemiyor. Buna cesaret edemediğini ifade ederken de ne diyor, 'efendim şu da çıkmıyor, bu da çıkmıyor.' ya sen boş geç o çıkmıyor, bu çıkmıyor. Sen kendinden sorumlusun. Gel istediğin kanalda, istediğin zaman, son iki güne giriyoruz. Televizyon kanalları Cuma 24.00'ten sonra bitiyor. 48 saatten az kaldı. İster ulusal, ister yerel kanal hangi gazeteciyle istiyorsan gelsin Antalya'yı tartışalım. Şu damacana suyu bir tartışalım. Kaçma Böcek, cesaretin varsa tartışalım.'GİZLEMESİN, AÇIKLASIN'İkinci konunun, üç seçimdir gelenek haline getirdiği ve mal beyanını kendi internet sitesinde açıkladığını belirten Türel, sözlerini şöyle sürdürdüBunu herkes yapsın diyorum. Herkes yapmalı, çünkü halkın merakına mucip bir şey bırakmamamız lazım. Bizim hayatımızın, özel hayatımız dahil örnek olması lazım. Ha bu benim özel hayatım kimse karışamaz diyorsam, siyasetin içinde olmama gerek yok. Bizim mal varlığımız da halk tarafından en iyi şekilde bilinmeli. Ben açıkladım, bir çekincem yok, Muhittin beye açıkla diyoruz, Muhittin bey, 'Ben zaten büyükşehir belediyesine ilgili makamlara mal beyanımı verdim' diyor. Doğrudur, her seçilen belediye başkanı seçimden sonra kapalı bir zarfı mühürler mal beyanını verir. Ama onun içinde ne yazdığını bir Allah, bir kendi bilir. Kimse bilmez. O gizlilik içeren bir mal beyanıdır. Bu olayı çarpıtmaya çalışması, gizli bir mal beyanının verilmiş olmasından ibarettir ve hala mal beyanını gizlediğinin işaretidir. Gizlemesin, açıklasın. Ne var bunda. Bir taraftan 'Camekanın içinden geldim, tarlanın içinden geldim, traktör kullandım, tarla sürdüm', fakir edebiyatı. Bir taraftan, açıklanırsa acaba emlak kralı olduğunun ortaya çıkmasından mı çekiniyorHDP İLTİSAKLI ADAYLARHDP'lilerle yapılan pastane pazarlıklarıyla ortaya çıkan görüşmeler neticesinde HDP iltisaklı bazı kişilerin CHP listelerinde olduğunu belirten Türel, Çıksaydı CHP il başkanı deseydi, 'Evet biz HDP'yle oturduk pazarlık ettik, 3-5 tane de meclis üyesi verdik.' Nasıl ki İYİ Parti'yle yaptılarsa bu değerlendirebilecek bir husustur kamuoyu tarafından. Ama çıkıp da HDP kontenjanlarından, bebek katili terörist başı Öcalan'a elinde megafonla özgürlük mitingi düzenleyen ve o özgürlük mitingini Apo'ya özgürlük diyen mitingin konuşmacısı ve düzenleyicisi bir kişinin CHP meclis listelerinde yer almasını vicdanım almıyor dedi.BÖCEK DE KEFİL MİBu konuda CHP il başkanının 'Meclis listesini ilçe belediye başkan adayımız yaptı, sayın Murat Dinç bu arkadaşlarımıza kefil. Ben de arkasındayım' dediğini dile getiren Türel, bu konuda şunları söylediYani Apo'ya özgürlük isteyen bir kişinin arkasında ve kefil olduklarını ifade ettiler. Ama Muhittin beyden bugüne kadar bunlarla ilgili bir tek cümle duymadık. Kendisi de kefil mi, Apo'ya özgürlük diyenlerin arkasında mı Ben seçime üç gün kala sayın il başkanımızın bu söylediklerini özellikle kamuoyunun dikkatine bir kez daha sunuyorum. İşte bugün terör yandaşları Antalya meclislerine gizli ittifaklar çerçevesinde sızmaya çalışıyor. Sayın Böcek de Apo'ya özgürlük diyen bir kişinin CHP listesinde yer almasından sonra aynı il başkanı gibi 'Ben kefilim' diyor mu demiyor mu 'Bu arkadaşların arkasındayım' diyor mu, demiyor mu Terörist posterleri altında paylaşımlar yapanların terörist başına özgürlük diyenlerin CHP listesinde yer almasından sonra bu kişilere kefil olup olmadıklarını açıklaması lazım. Bunu bekliyoruz. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Biz Türkler ve Kürtler etle tırnak gibiyiz. ve binlerce yıldır böyle etle tırnak bağı olan Kürt kardeşlerimizle bizi düşman etmenin alemi yok. Biz bu kardeşliği savunuyoruz. Bu sözün ne olduğunu anlamayanlar Menderes Türel'in ailesine baksın, ne olduğunu görürler. Nasıl etle tırnak olunur, eşim Kürt ben Türk. Bunda ne var. Ama siz Antalya'da 3- 5 oy hesabıyla terör yandaşlarını meclise sokarsanız bunun gelecekte çok büyük tehlikeleri yaşama ihtimali olduğunu bugünden söylemek zorundayım.20 TRİLYONLUK RANT İDDİASIMenderes Türel, Muhittin Böcek'in kendi ailesine ait bir mülkiyetle belediyeye ait mülkiyeti takas yapmak suretiyle orada en az 20 dairelik ekstra kazanç elde etmesinin nasıl bir kamu vicdanına dayandığını açıklamasının da kamuoyunun beklentisi olduğunu söyledi. Türel, Bunu açıklasın. Siz belediyenin bir mülkiyetini 18 uygulamasıyla mezarlığın yanına götürüyorsunuz, orada kendinize ait bir mülkiyeti alıyor, belediyenin yüzde 30-40 daha fazla imar rantı olan bir yere kendi mülkiyetinizi taşıyorsunuz. Sayın Böcek cevap versin, bunu yapmamış mı Bunun yapıldığı aşikar. Efendim hukuksuz mu, hayır hukuksuz olmayabilir ama bu makam imtiyazıdır. Makam imtiyazı kullanarak kendine ait bir mülkiyete 20 trilyon lira ekstra değer kazandırmak kamu vicdanına sığar mı sığmaz mı Bunu nasıl, neden yaptı, hangi vicdanla yaptı diye konuştu.==== KUTU ====BÖCEK NE DEMİŞTİAK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'e yönelik, Menderes Türel ile televizyonda canlı yayına çıkmaktan neden kaçıyorsun Mal beyanını niçin açıklamıyorsun Makam imtiyazı kullanarak 18 uygulamasıyla kendi arazine rant elde ettin mi PKKHDP iltisaklı adaylar konusunda niçin sessiz kalıyorsun İçine siniyor mu diye sormuştu.Seçim çalışmalarını sürdüren Muhittin Böcek, Şimdi benim mal beyanım ne haddine bir il başkanının Daha siyasette yeni onlar. İl başkanının, iktidar partisinin il başkanına yakışanları konuşması lazım. Alt kademe belediye başkanlarının mal beyanları büyükşehir belediyemizde var. Şimdi bizim mal beyanımızla ilgili sıkıntımız olmaz. Son bir haftaya gelmişiz, böyle kafa karıştırmaya çalışıyorlar demişti.Başkan Türel'in 'Hodri meydan' diyerek canlı yayına çıkma teklifiyle ilgili de Böcek, Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza Kılıçdaroğlu günlerdir, aylardır her gün söylüyor. Demek ki Cumhurbaşkanımız canlı yayına çıkmıyor, mahsur var mı, çıkmayabilir. 913 mahallemiz, 19 ilçemiz var, gece- gündüz demeden, o ötekileştirilmiş köylülerimle beraberim yanıtını vermişti.Makam imtiyazı kullanarak 18 uygulamasıyla kendi arazine rant elde edip etmediği yönündeki soruya Benim hayatım boyunca 107 dönüm tek tapu Mustafa Böcek adına yerim var, sıkıntı yoktur yanıtını veren Böcek, Böcek, Biz bu konuları geçmiş insanlarız. Onları büyüklerimiz konuşur, bana da yakışmaz diye konuşmuştu.