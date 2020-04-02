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ANTALYA Başsavcı Emre: Cezaevlerindeki tüm hükümlü ve tutuklular bize emanet

Başsavcı Emre: Cezaevlerindeki tüm hükümlü ve tutuklular bize emanetAdalet Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları'nda dezenfekte çalışması yapıldı.

02.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:12
Başsavcı Emre: Cezaevlerindeki tüm hükümlü ve tutuklular bize emanet
Adalet Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları'nda dezenfekte çalışması yapıldı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, "Tutuklu ve mahkum yakınları müsterih olsun. Cezaevinde koronavirüs konusunda hiçbir tehdit yoktur. Gereken tüm önlemler alınmıştır" dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya'nın Alanya ilçesinde de tedbirler alınmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda yaklaşık 3 bin 74 mahkumun ve 344 personelin bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları içerisinde bulunan mahkum kabul alanları, mahkum koğuşları, ortak yaşam alanları, ziyaretçi kafeteryaları, idari binalar, cezaevi sevk araçları ve hizmet araçlarında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Dezenfekte çalışmaları Başsavcı Yasin Emre, Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı'nın gözetiminde gerçekleştirildi. Dezenfekte işlemi Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapıldı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, gereken tüm önlemlerin alındığını söyledi. Başsavcı Emre, "Tutuklu ve mahkum yakınları müsterih olsun. Cezaevinde koronavirüs konusunda hiçbir tehdit yoktur" dedi.
'TÜM TEDBİRLER TİTİZLİKLE UYGULANMAKTADIR'
Başsavcı Emre, "Maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 salgını ile ilgili olarak Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün talimatları, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileriyle cezaevlerine yönelik tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Cezaevimizde bulunan tüm hükümlü ve tutuklular bize emanettir. Devletimizin güvencesi altındadırlar. Hükümlü ve tutukluların hijyen ve sağlık koşulları Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetim ve denetiminde, cezaevi idaresi tarafından yakın takip edilmektedir" diye konuştu.
'HERKES DEZENFEKTE İŞLEMİNE TABİ TUTULUYOR'
Çalışmalar kapmasında Alanya Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personelinin kuruma girişlerinde ateş ölçümlerinin mutlaka yapıldığını belirten Başsavcı Emre şöyle konuştu, "Herkes dezenfekte işlemine tabi tutulduktan sonra eldiven ve maske ile kuruma alınmaktadır. Ceza İnfaz Kurumu koğuşları, eklentileri, koridorları, derslikleri, revir, tüm salon ve ortak kullanım alanları, ring araçları ve personel servisleri, kurumumuzca oluşturulan hijyen ekiplerince her gün dezenfekte edilmektedir" dedi.
PERSONEL İZOLE EDİLEN BARINMA YERLERİNDE KALIYOR
Hükümlü ve tutukluların hijyenlerini sağlamak için sıvı sabun, çamaşır suyu, çamaşır ve bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemelerinin ücretsiz olarak hükümlü ve tutukluların kullanımına sunulduğunu vurgulayan Yasin Emre, "Teması azaltmak için açık ve kapalı görüşler iptal edilerek, hükümlü ve tutukluların telefonla konuşma süreleri uzatılmıştır. Büyük özveriyle çalışan infaz koruma memurları ve tüm personel evlerine gönderilmeyerek, başsavcılığımızca belirlenen izole edilen barınma yerlerinde konaklamaya başlamışlardır" dedi.
'ALANYA'DA CEZAEVİNDE KORONAVİRÜS TEHDİDİ YOKTUR'
Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tüm tutuklu ve hükümlülerin ailelerine de seslenen Başsavcı Emre, "Gereken tüm tedbirler alınmıştır. Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'da da cezaevinde koronavirüs tehdidi yoktur. Devletimiz gereken tüm tedbirleri almıştır" diye konuştu.
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ANTALYA Başsavcı Emre: Cezaevlerindeki tüm hükümlü ve tutuklular bize emanet

Kaynak: DHA

Etiketler: Başsavcı, Alanya, Güncel

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ANTALYA Başsavcı Emre: Cezaevlerindeki tüm hükümlü ve tutuklular bize emanet
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