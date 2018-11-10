10 Kasım 2018, 16:30
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Antalya Bedenleriyle 'Atam' Yazdılar

Bedenleriyle 'Atam' yazdılarANTALYA'da, Bedriye Bileydi ilk ve ortaokulu öğrencilerin bedenleriyle 'Atam' yazarakGazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılında andı.

Bedenleriyle 'Atam' yazdılar

ANTALYA'da, Bedriye Bileydi ilk ve ortaokulu öğrencilerin bedenleriyle 'Atam' yazarak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılında andı.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki Bedriye Bileydi ilk ve ortaokulunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yılında anıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra öğrenciler Atatürk temalı şiirler okudu. Öğrenciler daha sonra okulun bahçesinde bedenleriyle 'Atam' yazarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Öğrenciler bu anları drone ile görüntüledi. Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:30