ANTALYA Belediye, yayladaki arazisine nohut ve mercimek ekti

Belediye, yayladaki arazisine nohut ve mercimek ektiAntalya'nın Gazipaşa Belediyesi, Cimbiti yaylasında bulunan 100 dekar arazisine nohut ve mercimek ekimi yaptı.

15.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:18
Belediye, yayladaki arazisine nohut ve mercimek ekti
Antalya'nın Gazipaşa Belediyesi, Cimbiti yaylasında bulunan 100 dekar arazisine nohut ve mercimek ekimi yaptı. 1 ton nohut, 200 kilo mercimek tohumu ekimi yapılan araziden, bu yıl 10 ton nohut, 2 ton mercimek hasadı hedefleniyor. Gazipaşa'ya bağlı yaklaşık 60 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı yaylada karla kaplı arazilerin açığa çıkmasıyla boş tarlalar ekilmeye başlandı. Bu yıl ilk kez Gazipaşa Belediyesi de Cimbiti yaylasında bulunan yaklaşık 100 dekar alana nohut ve mercimek ekimi yaptı. Gazipaşa Belediyesi tarafından 1 ton nohut ve 200 kilo mercimek tohumu toprakla buluşturuldu. Belediyeye ait iş makinesi ve personeli tarafından başlatılan ekim çalışmasına Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve beraberindeki meclis üyeleri de katıldı. Başkan Yılmaz ve beraberindekiler tarlaya nohut tohumu serpiştirip, traktörle çift sürerek çalışmalara öncülük etti. Yaklaşık 100 dekar araziye ekim yapılan 1 ton nohut, 200 kilo mercimek tohumundan, bu yıl 10 ton nohut, 2 ton mercimek hasadı hedefleniyor. Cimbiti yaylasında belediyeye ait arazilere nohut ve mercimek ekimine katılan Başkan Mehmet Ali Yılmaz, "Cimbiti yaylasının nohudu ve mercimeği çok meşhurdur, çok lezzetlidir. Yaylalarda belediyemizin de kendine ait yerleri var. Belediyemize ait yerlere nohut ekiyoruz. Bu amaçla meclis üyelerimizle birlikte yayladaki ekim çalışmalarına katılmak için geldik. Buralara sadece nohutun yanı sıra mercimek de ekiyoruz. Bu yılki hedefimiz 10 ton civarında nohut hasadı yapmak. Yaklaşık 2 ton da mercimek hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı artırmak istiyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız hem belediyemizin yerlerine sahip çıkalım hem de üreticilerimize destek, örnek olalım. Vatandaşlarımız da yerlerini eksinler istiyoruz. Bu yaylada plato şeklindeki bu alanda çok sayıda vatandaşımızın tapulu yerleri var. Çok güzel nohut oluyor. Vatandaşlarımızın da ekmesini istiyoruz onları da teşvik etmek istiyoruz. Çiftçilerimizin yanında olmak istiyoruz. Bu amaçla bu yıl belediye olarak böyle bir hamle başlattık. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. ANTALYA Belediye, yayladaki arazisine nohut ve mercimek ekti

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Antalya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın’ın Emir Sarıgül’le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Sedat Peker’i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Beşiktaş’ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı Haber
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Yoğunluk sonrası İstanbul’daki AVM’ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Haber
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı Haber
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Haberler››Güncel››ANTALYA Belediye, yayladaki arazisine nohut ve mercimek ekti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:54: Uzmandan tarım ve hayvancılığın Kovid-19'dan etkilenmemesi için destek sürmeli çağrısı - Haber 13:54: Kütahya'da kaçak ekilen 69 bin kök haşhaş imha edildi - Haber 13:54: HSK, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı görevden uzaklaştırdı - Haber 13:53: Bursa'da kazazede kedi ameliyat edildi - Haber 13:52: Van'da, sosyal mesafeli kan bağışı - Haber 13:44: MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu - Haber 12:25: Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti - Haberler 12:07: Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak - Haber 11:00: Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! - Haber