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ANTALYA Beslediği 5 yavru köpek öldürülen hayvansever; 'Bu canlara nasıl kıydınız'

Beslediği 5 yavru köpek öldürülen hayvansever; 'Bu canlara nasıl kıydınız'ANTALYA'da hayvanseverler tarafından beslendikleri parkta zehirlenerek öldürülen 5 yavru köpek, hayvanseverler tarafından gömüldü.

06.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:10
Beslediği 5 yavru köpek öldürülen hayvansever; 'Bu canlara nasıl kıydınız'
ANTALYA'da hayvanseverler tarafından beslendikleri parkta zehirlenerek öldürülen 5 yavru köpek, hayvanseverler tarafından gömüldü. Köpekleri besleyen hayvanseverlerden Ayşe Uzunköklü, "Kimsenin kimseye böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Sevmiyor olabilirsiniz ancak cana kastetmek nedir? Bu canlara nasıl kıydınız?" dedi.
Geçen pazar gecesi, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki parka giden hayvanseverler, besledikleri köpek yavrularından 5'ini ölü buldu. Zehirlenerek öldürüldükleri tahmin edilen 5 yavru köpek, hayvanseverler tarafından gömüldü.
Olayın şokunu atlatamadığını söyleyen hayvansever Duygu Nebioğlu, Ayşe Uzunköklü ile birlikte 30 sokak hayvanını beslediklerini söyledi. Mahalle sakinlerinden bazılarının köpeklerin beslenmesine tepki gösterdiğini iddia eden Nebioğlu, 'Olay gecesi buraya geldiğimizde bir hayvanın can çekiştiğini, dördünün ise öldüğünü gördük. Sabah hayvanları topladık. Üç kardeşi bir çukura, diğer ikisini başka bir yere gömdük. Dört yavrumuz da kayıp. Onların da öldürülmüş olabileceğini düşünüyoruz. Mahalle muhtarı ile konuyu paylaştım. Ancak olayın yaşandığı yer kör bir nokta. Yine de polis merkezine gidip, şikayetçi olacağım" diye konuştu.
Aynı semtte 20 yıldır hayvanları beslediğini belirten Ayşe Uzunköklü de çok üzgün olduğunu belirterek, "Hepsi bizim çocuğumuz gibi. Sokağa çıkma yasağında bile gece, gündüz demeden korka korka gidip, onları besledim. O kadar verilen emeğin ardından gelip baktığımda ise hepsinin ölüsüyle karşılaştım. Ne kadar acı bir durum. Bu dünya hepimizin. Kimsenin kimseye böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Sevmiyor olabilirsiniz ancak canına kastetmek nedir? Bu canlara nasıl kıydınız?" dedi. ANTALYA Beslediği 5 yavru köpek öldürülen hayvansever; ’Bu canlara nasıl kıydınız’

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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