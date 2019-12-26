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Antalya beyaza büründü, herkes kar yağdı sandı

Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, kenti adeta beyaza bürüdü.

26.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:55 Antalya beyaza büründü, herkes kar yağdı sandı
'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, kenti adeta beyaza bürüdü. Vatandaşlar yağışın durmasının ardından sokağa inerek ince taneli yağan doluyu kar zannetti.
Kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. ilçesi Akkuyu ve Toros Mahallelerinde saat 22.00 sıralarında sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yol kenarlarında biriken dolu sokakları beyaza bürüdü. Yağışın durmasıyla evlerinden çıkan vatandaşlar ve çocuklar, ince taneli doluyu kar zannetti. Çocuklar, doluyla oynamanın keyfini yaşarken, bazı vatandaşlar fotoğraf çekmeyi, bazıları da doluyu poşetlere koyarak evine götürmeyi tercih etti.
"POŞETLEYİP EVE GÖTÜRECEĞİM"
Doluyu kar zanneden vatandaşlardan İzzet Demir, "Birden başladı, bayağı da yağdı. Herkes şaşırdı. Vanlıyım, 30 senedir kar görmedim. Poşetle toplayıp eve götüreceğim" dedi.
13 yaşındaki Eyüpcan Doğan da, markete çıktığı sırada karşılaştığı manzaradan dolayı çok sevindiğini söyledi.
(İHA)

Dolu Yağışı, Konyaaltı, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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