ANTALYA Biber yüklü TIR devrildi

Biber yüklü TIR devrildiAntalya'nın Demre ilçesinde biber yüklü TIR devrilirken, kasada yüklü biberler yola saçıldı.

11.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:21
Biber yüklü TIR devrildi
Antalya'nın Demre ilçesinde biber yüklü TIR devrilirken, kasada yüklü biberler yola saçıldı.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında D-400 karayolu Demre- Finike bölümündeki Beymelek Dalyanı kıyısında meydana geldi. Demre Toptancı Hali'nden yüklediği 27 ton salçalık kapya biberi, İzmir'in Tire ilçesindeki bir salça fabrikasına götürmek için yola çıkan 42 yaşındaki Emrah Çingo yönetimindeki 07 AGU 477 plakalı TIR, virajda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek, ters döndü.
Sürücünün yara almadan atlattığı kazada TIR'ın kasasında yüklü biberler yola saçıldı. Kaza nedeniyle Demre- Finike yolu bir süre trafiğe kapandı. Yola savrulan kapya biberler, iş makineleriyle başka kamyonlara yüklendi. TIR daha sonra vinçlerle kaldırıldı. ANTALYA Biber yüklü TIR devrildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Demre, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Haber
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480’e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
Survivor’da Nisa, Sercan’ın aynı takımda olma isteğini ’Yapamam’ diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti Haber
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Haber
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Haber
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Haberler››Güncel››ANTALYA Biber yüklü TIR devrildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:26: Bayburt Belediyesi zabıtasından kasap denetimi - Haber 12:26: Beşiktaş Belediyesi Veteriner Işleri Müdürlüğü yaralı kargaya sahip çıktı - Haber 12:25: 'Genç Yetenekler' parkurun tozunu attırdı - Haber 12:25: Kovid-19 salgını sürecinde insani yardım ve Kızılaycılık - Haber 12:24: Bakan Selçuk: Özel gereksinimli öğrencilerimiz sınıf tekrarı yapabilecek - Haber 11:36: Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi - Magazin 11:12: Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor - Haber 10:27: Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı - Haber 09:45: Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin - Ekonomi 08:44: Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu - Magazin