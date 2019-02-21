Türkiye
'nin turizm başkenti Antalya
'da bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya
Bisiklet Turu (Tour of Antalya
), 141 kilometrelik Köprülü
Kanyon etabıyla başladı.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak, "Adrenalin Antalya'da yükseliyor" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 28 takım, 168 sporcu yarışıyor.
Organizasyonun ilk etabına katılan yerli ve yabancı bisikletçiler, şehrin tarihi, simge yerlerinde pedal çevirme fırsatını bulacak.
Sporcular, ilk etabın başlangıç yeri Manavgat
ilçesindeki Köprülü
Kanyon'dan parkur sonu Antalya kent merkezine kadar, Aspendos Antik Kenti, Aspendos Tiyatrosu ve antik su kemerleri arasından geçecek.
Sporcular, 4 gün boyunca 500 kilometre yol katedecek.
Köprülü, Antalya, Spor
Kaynak: AA