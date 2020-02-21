Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya
Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya), 165 kilometrelik Kemer-Antalya etabına geçildi.
Organizasyonda 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcu mücadele ediyor. İkinci gün etabının başlangıcı, Kemer ilçesindeki saat kulesi önünden verildi.
Sporcular, yağmurlu havada Kumluca ilçesi Mavikent, Adrasan, Olimpos'u takiben Antalya Cumhuriyet Meydanı'na en kısa sürede ulaşabilmek için pedal çevirmeye başladı.
"Kadın varsa hayat var" sloganıyla gerçekleştirilen, teması "Antalya'nın doğal güzellikleri" olan profesyonel yol bisiklet yarışının ilk gün gerçekleştirilen 149 kilometrelik Antalya-Antalya etabını, Israel Start-Up Nation Takımı'ndan Mihkel Raim kazanmıştı.