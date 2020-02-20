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Antalya Bisiklet Turu başladı

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcunun katılımıyla başladı.

20.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:54Antalya Bisiklet Turu başladı
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Bisiklet Turu (Tour of Antalya), 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcunun katılımıyla başladı.
Antalya Valiliği öncülüğünde, "Kadın varsa hayat var" sloganıyla gerçekleştirilen turun "Antalya-Antalya" etabı, Yat Limanı'ndan start aldı.
Yarışmanın startını Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.
Organizasyona bu yıl ilk kez 1 dünya turu "World Tour" ve 5 kıta takımı "Continental Team" statüsünde ekip katıldı. Rusya ve Ukrayna milli takımlarının da mücadele ettiği yarışta Türkiye'yi Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Toto Cycling Team ekipleri temsil etti.
Teması "Antalya'nın doğal güzellikleri" olan profesyonel yol bisiklet yarışının bugünkü etabında sporcular, 149 kilometre pedal basacak.
Yarışlar, 23 Şubat Pazar günü Erdal İnönü Parkı'nda gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Antalya, Spor

Kaynak: AA

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