Antalya Bisiklet Turu - Bike Aid takımı Corendon Airlines sponsorluğunda yarışacak

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya powered by Akra) Corendon Airlines sponsorluğunda Almanya merkezli Bike Aid takımının da yer alacağı bildirildi.Antalya'da 23 ülkeden 174 sporcunun katılımıyla "Kadın varsa hayat var" sloganıyla yarın başlayacak tur öncesinde Akra Otel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, tura 3 yıldır sponsor olduklarını söyledi.Antalya'yı yaptıkları tüm turizm etkinliklerinin merkezine alan havayolu şirketi olarak kentin tanıtımıyla ilgili de çaba gösterdiklerini belirten Karaer, "Antalya'nın tanıtımını içeren bu turun başarılı ve sürdürülebilir olması için elimizden geleni yapıyoruz. Geçen yıl bir Hollanda takımına sponsorluk yapmıştık. Bu sene Bike Aid ile yollarımız kesişti. Yaptığımız her sponsorlukta bir hikayesinin de olmasını arzu ediyoruz. Sosyal sorumluluk projesi olmasına dikkat ediyoruz." diye konuştu.Bike Aid'in de hikayesini dinlediklerinde tam kendilerine uygun bir takım bulduklarını anladıklarını dile getiren Karaer, şöyle konuştu:"Kendileriyle bir yıllık bir anlaşma yaptık. Takım ismi değişmeyecek. Bir yıl içinde Bike Aid dünyada yapmış olduğu tüm yarışlarda formasında, kaskında Corendon Airlines markasını taşıyor olacak. Biz de sosyal sorumluluk projesinde bisiklet alanında tekrar var olmaktan dolayı çok mutluyuz. Antalya turuna böyle bir renk kattığımız için gurur duyuyoruz. İnşallah tüm bisikletçiler için sağlıklı, güzel bir yarış olur. Yarışmada Hollanda'nın rengi ve Antalya portakalının rengi olan turuncu formaya da sponsoruz. Turuncu forma en iyi tırmanış kategorisinde başarılı olan sporcuyu içeriyor. Bike Aid takımının da bu formayı kazanmasını temenni ediyorum."Karaer, Türkiye ve yurt dışında 10 farklı alanda bine yakın sporcuyla sponsorluk çalışması yaptıklarını vurguladı."Corendon ile büyüme stratejimizi devam ettireceğiz"Bike Aid Takımı'nın yöneticisi Timo Schafer ise diğer bisiklet takımlarının farklı olduklarını ifade etti.Kar amacı gütmeyen sosyal yardımlaşma kuruluşu olduklarını hatırlatan Schafer, şunnları kaydetti:"Özellikle Afrika'da sürdürülebilir eğitim programlarını destekliyoruz. Yaptıklarımızla profesyonel bisiklet dünyasında yeni bir takım değerler ortaya koymaya çalışıyoruz. Mesela Kenya'da bir geliştirme merkezi kurduk. Oradaki gençleri eğitmek için de çaba gösteriyoruz. Afrika'daki sosyal hayatı da pozitif etkilemeye çalışıyoruz. Profesyonel bir takım olarak 2013'ten bu yana varız. Bizim istediğimiz sürdürülebilirlik. Bu sponsorlukla da bu isteği tekrardan vurguluyoruz. Her yıl daha da büyüyoruz. Corendon ile büyüme stratejimizi devam ettireceğiz. Corendon markasının bilinirliğini artırmak için Avrupa'da çalışacağız."Antalya turunun 3 yıldır kendileri için önemli olduğunun altını çizen Schafer, zorlu ve iyi bir yarış olan turda en iyi dereceyi almak için çaba göstereceklerini kaydetti.Bike Aid takımının sprinter sporcusu Lucas Carstensen da Corendon Airlines'in sponsorluğu dolayısıyla mutlu olduklarını ve yarışta takım olarak en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.Tur bittikten sonra bir süre daha Türkiye'de kalıp antrenmanlara devam edeceklerini belirten Carstensen, "Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Türkiye'yi seviyoruz." ifadelerini kullandı.