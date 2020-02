Antalya Bisiklet Turu'nda 174 sporcu mücadele edecek

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya powered by Akra), 23 ülkeden 174 sporcunun katılımıyla 20-23 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Akra Otel'de düzenlenen organizasyonun tanıtım toplantısında, turun Antalya ve Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi.Dünyanın en iyi otellerinin Antalya'da olduğunu vurgulayan Küçükbakırcı, "Antalya'da futboldan sonra bisiklet takımlarının kamp sayısında ciddi bir artış yaşanmakta. Federasyon olarak yarışlar için biz de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.Küçükbakırcı, federasyon olarak 4 milyon 400 bin lisanslı sporcuya sahip olduklarını bildirdi.Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş de kentte turizmin 12 aya yayılması açısından spor turizminin önemli olduğunu dile getirdi. Antalya'nın bisiklet için çok uygun kent olduğuna değinen Ateş, "Antik şehirden başlanıp başka antik şehirde tamamlanan yarış, başka yerde var mı, bilmiyorum. Antalya birbirinden güzel antik şehir ve doğal güzelliklere sahip. Bisiklet turuyla Antalya'nın tarihini, doğal güzelliklerini anlatıyoruz." diye konuştu.Türkiye'den 2 takım katılacakAntalya Turu Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, yarışın Antalya'da üçüncü kez düzenleneceğini, bu üç yılda önemli gelişim gösterildiğini söyledi.Yarışmada İtalya, Belçika, Almanya, Bahreyn, Fas, Kamboçya başta olmak üzere 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcunun yarışacağını anlatan Güney, "Türkiye'den iki takım temsil edecek. Yarış için 80'in üzerinde takımdan başvuru geldi. Takım seçerken her ülkenin güçlü ve önemli takımlarını seçtik. Antalya'nın tanıtımı açısından parkurlar belirledik. Yarışın son günü amatörlerin katılacağı iki parkurlu yarış yapılacak." şeklinde konuştu.Yarış direktörü Mutlu Erçevik ise sporcuların 4 etapta toplam 455 kilometrelik parkurda mücadele edeceğini kaydetti. İlk etabın 149,2 kilometre olacağını belirten Erçevik, etabın Kaleiçi Yat Limanı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'ndaki bitiş çizgisinde sona ereceğini aktardı.İkinci etabın ise Kemer Saat Kulesi önünde başlayıp Kumluca istikametinde devam edeceğini ifade eden Erçevik, bu parkurun turun en zor etaplarından biri olduğunu belirtti. Konyaaltı Sahili'nin ardından sporcuların Cumhuriyet Meydanı'ndaki bitiş noktasına ulaşacağını anlatan Erçevik, parkurda sporcuların mavinin yeşille bütünleştiği doğal ve tarihi güzellikler arasında pedal çevireceğini dile getirdiÜçüncü etabın Aspendos Antik Tiyatro ile Termessos arasında olacağını anlatan Erçevik, dördüncü etapta ise sporcuların Side Antik Kenti'nde yarışa başlayıp havalimanı içerisinden geçerek Akra Otel önünde bitiş çizgisine ulaşacağını söyledi.Erçevik, etkinliğin son günü yapılacak Akra Gran Fondo yarışında mücadele edecek amatör sporcuların Erdal İnönü Parkı'ndan başlayıp 97 kilometrelik parkurda pedal çevireceğini kaydetti.Yarışta yeşil mayo doğal güzellikler primi, turuncu mayo en iyi tırmanışçı, sarı mayo en iyi sprinter, magenta forma genel klasman birincisini temsil edecek.Etkinlik kapsamında son gün "Kadına karşı şiddete son" sloganıyla farkındalık sürüşü yapılacak.