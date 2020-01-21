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Antalya Bisiklet Turu'nda 22 ülkeden sporcular yarışacak

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) 22 ülkeden 162 sporcu yarışacak.

21.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:00Antalya Bisiklet Turu'nda 22 ülkeden sporcular yarışacak
'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) 22 ülkeden 162 sporcu yarışacak.
Organizasyonun genel direktörü Aydın Ayhan Güney, yaptığı açıklamada, yarışların 20-23 Şubat'ta gerçekleştirileceğini belirtti.
Antalya Bisiklet Turu'nda 22 ülkeden 27 takım ve 162 bisikletçinin yer alacağını aktaran Güney, dört günde sporcuların 546 kilometre pedal çevireceğini kaydetti.
Yarışların Antalya, Kemer-Antalya, Aspendos-Termessos ve Side-Antalya etaplarından oluştuğunu anlatan Güney, "Antalya Bisiklet Turu, sadece bir spor etkinliği değil. Türkiye'nin en önemli turizm şehirlerinden Antalya'nın dünya genelindeki tanıtımında katkısı bulunan bir organizasyon düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın Ayhan, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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