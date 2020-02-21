Haberler » Spor » Antalya Bisiklet Turu'nda kaza - Spor

Antalya Bisiklet Turu'nda kaza

Antalya Bisiklet Turu Düşerek yaralanan bisikletçiden görüntüler Bisikletçiye sağlık ekiplerinin müdahalesi - Kumluca'da kazaKumluca Otogar Kavşağı'nda son bisikletçi kavşağa girdiği sırada önünde seyreden yarış organizasyonunda görevli otomobile çarpmamak için ani manevra yapınca asfalt...

21.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:56
Bisiklet Turu
Düşerek yaralanan bisikletçiden görüntüler
Bisikletçiye sağlık ekiplerinin müdahalesi - 'da kaza
Kumluca Otogar Kavşağı'nda son bisikletçi kavşağa girdiği sırada önünde seyreden yarış organizasyonunda görevli otomobile çarpmamak için ani manevra yapınca asfalt zemine düşerek yaralandı.
Sporcuya ilk müdahale, yarış organizasyonunda görev alan polis ve belediye görevlilerince yapıldı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan'ın da müdahale ettiği ve vücudunda kırıklar olduğu belirtilen sporcu, olay yerine gelen ambulansla Kemer'deki özel hastaneye sevk edildi.
Antalya Bisiklet Turu'nda kaza

Kumluca, Antalya, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 19:57:19