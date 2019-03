Antalya,boat Show 2019'a Hazır

Kaynak: İHA

Organizasyonunu TÜYAP'ın üstlendiği Antalya Boat Show, 13-17 Mart 2019 tarihlerinde ANFAŞ Fuar merkezinde deniz severlere kapılarını açacak. Fuar süresince sergi, imza günü ve söyleşiler yapılacak.Antalyamız "Deniz Turizmi" sektörünün de lideri bir deniz kenti!DTO (Deniz Ticaret Odası) Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin , Boat Show Antalya, denizcilik sektörü açısından çok önemli olduğunu belirterek Antalya'nın sadece Türkiye 'nin turizm başkenti değil aynı zamanda "Deniz Turizmi" sektörünün de lideri bir deniz kenti olduğunu söyledi. Dijital imkanların artması ile bilgiye, malzemeye ve hatta her şeye ulaşımın kolaylaştığı bir dünyada, Fuar organizasyonlarının kan kaybettiğinin bir gerçek olduğunun altını çizen Çetin," Asırlık Londra Boat Show dahi bu yıl yapılmadı. Ancak Düsseldorf Boat Show ve İstanbul da yapılan Boat Show organizasyonları beklenenin üzerinde ilgi gördü ve deniz sevdalılarının bir araya gelmelerine vesile oldu " dedi."Antalya Boat Show fuarı şehrimiz için son derece önemli"Antalya'nın denizini en iyi şekilde kullanması ve yararlanması gerektiğine de dikkat çeken Başkan Ahmet Çetin, Antalya'nın çoğu ülkenin deniz sınırından daha fazla uzunluğa sahip bir marka şehir olduğunu belirterek şöyle devam etti: " Antalya denizi ne kadar tanıyor ve kullanıyor? Bu soruların cevabını biliyoruz elbette. Antalya her vesile ile denizin konuşulacağı, tartışılacağı, gençlere, özellikle çocuklara deniz sevgisinin ve koruma bilincinin aşılanması için yapılacak her çabanın çok önem taşıyacağı bir şehir. Bu nedenle geçen sene yeniden başlatılan Antalya Boat Show fuarı şehrimiz için son derece önemli. 2003-2004 yıllarında ve daha sonra 2008 ve 2009 yıllarında yapılan Boat Show fuarları devam ettirilemedi. Geçen yıl yeniden başlayan Antalya Boat Show organizasyonun güçlenerek devam etmesi en büyük dileğimiz"."Antalya denizden yeterince yararlanıyor mu?"Antalya'nın hala denizi yeterince kullanmadığını da dile getiren Başkan Ahmet Çetin, Antalya'nın 300 e yakın Su üstü Sporları İşletmesi, 50'nin üzerinde Dalış Okulu ve 500 ün üzerinde Gezi Teknesi ve Ticari Yat ile ülke turizm gelirlerine önemli katma değer sağladığını da hatırlattı. Antalya Serbest Bölgede yapılan dünya çapında beğeni toplayan mega yatların ülkeye önemli gelir sağladığını kaydeden Çetin " Son yıllarda kan kaybetmiş olsa da, Port Akdeniz ve ALİDAŞ limanları Kurvaziyer Gemilere ve konuklarına ev sahipliği yapıyor. Marinalarımız yerli ve yabancı yat ve tekne sahiplerine dünya standartlarının üzerinde hizmet veriyor. Bunlar güzel ama yeterli değil Antalya hala yeteri kadar denizi kullanamıyor. Denizi kullanırsanız sizindir, bilirseniz size her şeyi verir" dedi."Herkesi Antalya Boat Show'a bekliyoruz"Amatör, profesyonel deniz sevdalısı herkesi fuara davet eden Başkan Ahmet Çetin, " Antalya Boat Show amatör, profesyonel deniz sevdalısı herkesin kendi için bir şeyler bulacağı, keyifli zaman geçireceği bir ortam, bu nedenle tüm Antalyalıları fuara katılmaya davet ediyoruz. Fuar süresince yapılacak sergi, imza günü ve söyleşilerinde ilgiyle takip edileceğine inanıyoruz. Denizlerimizi koruyarak kullanmak hepimizin amacı olması dileğiyle, pruvanız neta rüzgarınız kolayınıza olsun" diye konuştu. - ANTALYA