Antalya Boat Show'a Doğru

Kaynak: AA

TÜYAP'ın (Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş) düzenleyeceği Antalya Boat Show'un 13 Mart'ta başlayacağı bildirildi.Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anfaş Fuar Merkezi'nde 13-17 Mart tarihleri arasında düzenlenecek fuarda, amatör, profesyonel deniz sevdalısı herkesin bir şeyler bulacağı belirtilerek, hafta boyunca da sergi, imza günü ve söyleşiler gerçekleştirileceği kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, fuarın denizcilik sektörü açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, Antalya'nın sadece turizmin başkenti değil, aynı zamanda deniz turizmi sektörünün de lideri bir kent olduğunu ifade etti.Çetin, dijital imkanların artması ile her şeye ulaşımın kolaylaştığını, bu nedenle de fuar organizasyonlarının kan kaybettiğinin altını çizerek, asırlık Londra Boat Show'un bu yıl yapılmadığını, Düsseldorf ve İstanbul Boat Show organizasyonlarının ise beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü belirtti.Antalya'nın denizini en iyi şekilde kullanması ve yararlanması gerektiğini de vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:"Antalya çoğu ülkenin deniz sınırından daha fazla uzunluğa sahip bir marka şehir. Ancak Antalya denizi ne kadar tanıyor ve kullanıyor? Bu soruların cevabını biliyoruz elbette. Antalya, her vesile ile denizin konuşulacağı, tartışılacağı, gençlere, özellikle çocuklara deniz sevgisinin ve koruma bilincinin aşılanması için yapılacak her çabanın çok önem taşıyacağı bir şehir. Bu nedenle geçen sene yeniden başlatılan Antalya Boat Show fuarı şehrimiz için son derece önemli. 2003-2004 yıllarında ve daha sonra 2008 ve 2009 yıllarında yapılan Boat Show fuarları devam ettirilemedi. Geçen yıl yeniden başlayan Antalya Boat Show organizasyonun güçlenerek devam etmesi en büyük dileğimiz."Çetin, Antalya'nın hala denizi yeterince kullanmadığını, ancak 300'e yakın su üstü sporları işletmesi, 50'nin üzerinde dalış okulu ve 500'ün üzerinde gezi teknesi ve ticari yat ile Türkiye'nin turizm gelirlerine önemli katma değer sağladığını belirtti.