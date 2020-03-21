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ANTALYA Boşandığı kadını takip edip, vurdu

Boşandığı kadını takip edip, vurduANTALYA'da Ali K. (43) boşandığı Çiğdem Bal'ı (41), bir yakınına kahvaltıya giderken takip edip, tabanca ile vurdu.

21.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:44
Boşandığı kadını takip edip, vurdu
ANTALYA'da Ali K. (43) boşandığı Çiğdem Bal'ı (41), bir yakınına kahvaltıya giderken takip edip, tabanca ile vurdu. Kasığından yaralanan kadın tedaviye alındı. Ali K.'nın 1 çocuk annesi eski eşini takip ederek, saldırıyı gerçekleştirmesi ve kaçması güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Emniyet Caddesi üzerindeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Bir çocuk annesi Çiğdem Bal, marketten alışveriş yaptıktan sonra bir yakınına kahvaltıya gitmek için yürümeye başladı. Boşandığı eşi Ali K. da kadını takibe aldı. Bal, elindeki poşetlerle apartman girişine geldiğinde, Ali K., karşısına geçip tabancayla ateş etti. Çiğdem Bal, sağ kasığından vurularak yaralanırken, Ali K. kaçtı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı Bal, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kadının elinde poşetlerle binaya gelişi, Ali K.'nın takibi ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.
KAÇAN ESKİ KOCA YAKALANDI
Boşandığı karısı Çiğdem Bal'ı vurduktan sonra kaçan Ali K., olaydan 3 saat sonra yakalandı. Olay yerine 3 kilometre uzaklıkta Uluç Mahallesi'nde devriye gezen polis ekibi tarafından gözaltına alınan Ali K., ifadesi alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. ANTALYA Boşandığı kadını takip edip, vurdu

Kaynak: DHA

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ANTALYA Boşandığı kadını takip edip, vurdu
Etiketler : Konyaaltı, Güncel

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