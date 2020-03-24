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ANTALYA Boya tenekeleriyle 'Korona' bariyeri

Boya tenekeleriyle 'Korona' bariyeriAntalya'da bir boya dükkanı koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı, 75 tane 20 litrelik boya tenekeleriyle ayırdı.

24.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:02
Boya tenekeleriyle 'Korona' bariyeri
Antalya 'da bir boya dükkanı koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı, 75 tane 20 litrelik boya tenekeleriyle ayırdı. Boya dükkanına gelen müşterilerle işletme sahibi arasında 1 metrelik kural korunurken, dezenfektan ve kolonya ile de korunma oranı artırıldı.
Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı mahallesi Çatalköprü caddesi üzerinde bulunan Öztürk Boya'da alınan koronavirüs (Covid-19) önlemi görenleri şaşırtıyor. İşletme sahibi, 75 tane 20 litrelik boya tenekeleriyle tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı ayırdı. Üst üste dizilmiş teneke boyaları görünce şaşıran müşteriler daha sonra alınan önlemlerden dolayı işletme sahibine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Boya dükkanına gelen müşterilere kolonya, ıslak mendil ve dezenfaktan da sunuluyor. Ayrıca işletmede koronavirüs ile mücadele kapsamında bilgilendirme de yapılırken, telefonla gelen siparişler de evlere, iş yerlerine kadar götürülüyor.
'SAĞLIK İÇİN BARİYER OLUŞTURDUK'
Son zamanlarda Türkiye'de de yaşanan virüse karşı önlemler aldıklarını dile getiren işletme çalışanı Metin Yılmaz (50), "Bir metre olan müşteri mesafesini korumak için kendi imkanlarımızla yaklaşık 75 tane 20 litrelik tenekelerle bariyer oluşturduk. Ayrıca dezenfektan, uyarı levhaları, ıslak medil ve kolonyayla da önlemlerimizi arttırdık. Sipariş üzerine de gelen talepleri karşılıyoruz" dedi.
15 yıldır boya işiyle uğraşan boya işçisi Ömer Alkaş (40) ise alınan önlemlerin kendileri için olduğunu ve işletmenin aldığı önleme teşekkür ettiğini ifade ederek, "İş yerinde güzel bir önlem alınmış. Çok beğendim, her yerde böyle önlemlerin alınması gerekiyor. Daha önce bu iş yerinde bu setler yoktu. Mikrobun yayılmaması açısından güzel bir önlem. Dezenfektan, uyarı levhaları da var. İşletme sahibini tebrik ediyorum" diye konuştu.
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ANTALYA Boya tenekeleriyle ’Korona’ bariyeri

Kaynak: DHA

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ANTALYA Boya tenekeleriyle 'Korona' bariyeri
Etiketler : Koronavirüs, Muratpaşa, Antalya, Güncel

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