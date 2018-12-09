Antalya Bursa'da Kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor
, Antalyaspor
'u ağırladı. Maç Antalya ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Barış Yardımcı
'nın ceza sahasına içine gönderdiği top, kaleciyi geçtikten sonra Umut Nayir'e gelmeden defans tarafından uzaklaştırıldı. 11. dakikada Barış Yardımcı ceza sahası dışarısına çıkardığı topu gelişine kaleye gönderen Tunay Torun
'un şutu az farkla auta çıktı. 20. dakikada Chico'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Okan Kocuk
kolaylıkla sahip oldu. 33. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç
'in şutu farklı bir şekilde auta çıktı. 35. dakikada ceza sahası dışından Ramazan Keskin
'in şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti. 38. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Serdar Özkan
'ın şutunda top ve kaleci ters köşelere gitti. 0-1 43. dakikada Serdar Özkan'ın pasıyla ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç'in şutu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 0-2 46. dakikada Tunay Torun'un kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Umut Meraş'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı. 55. dakikada Tunay Torun'un kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Boffin topu son anda kornere çeldi. 63. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasına gönderdiği top defansa çarparak arka direği gitti. Arka direkte müsait pozisyonda kafa vuruşu yapan Umut Meraş'ın topunu Kaleci Boffin son anda kornere çeldi. 79. dakikada Armel Drole'nin pası ile çalımlarla ceza sahasına giren Hakan Özmert
'in kaleye gönderdiği topu kaleci Okan Kocuk iki hamlede kontrol etti.
KÜNYE
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Fırat Aydınus
xxx, Serkan Ok
xx, Aleks Taşçıoğlu
xx Bursaspor: Okan Kocuk xx, Barış Yardımcı xx, Ertuğrul Ersoy
xx, Santiago Vergini xx, Umut Meraş xx, Stephane Badji xx, Ramazan Keskin xx (Allano Lima
dk. 45 xx), Tunay Torun xx (Yusuf Erdoğan
dk. 72 xx), Henri Saivet
xx (Burak Kapacak dk. 84 ?), Iasmin Latovlevici
xx, Umut Nayir xx Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Jani Atanasov, F. Emre Ünver, Ali Akman
, Çağatay Yılmaz
, Aurelien Chedjou Teknik Direktör: Samet Aybaba
Antalyaspor: Ruud Boffin
xx, Ondrej Celustka
xx, Salih Dursun
xx, Diego Angelo
xx, Nazım Sangare xx, Chico xx, Hakan Özmert xx, Maicon
Marques x (Yekta Kurtuluş
dk. 88 ?), Doğukan Sinik xx (William Vainquer dk. 80 xx), Serdar Özkan xxx, Mevlüt Erdinç xxx (Armel Drole dk. 45 xx) Yedekler: Ferhat Kaplan
, Osman Çelik
, Zeki Yıldırım
, Harun Alpsoy, Aly Cissokho, Abdelaziz Barrada, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Serdar Özkan (dk. 38), Mevlüt Erdinç (dk. 43) (Antalyaspor) Sarı kartlar: Barış Yardımcı, Umut Meraş, Allano Lima, Umut Nayir (Bursaspor), Ondrej Celustka (Antalyaspor)
(Abdullah Çibir - Samet Doğru - Mesut Alan/İHA)
Tunay Torun,Antalyaspor,Antalya
09 Aralık 2018 Pazar 18:16