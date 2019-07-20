Haberler» Güncel» Haber

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek anjiyo oldu

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, rutin kontrol için gittiği hastanede anjiyo oldu.

20.07.2019 11:47 Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek anjiyo oldu
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, rutin kontrol için gittiği hastanede anjiyo oldu. Başkan Böcek'in anjiyosu temiz çıktı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa ilçesindeki Medical Park Hastanesi'nde dün check-up (genel sağlık kontrolü) yaptırdı. Endoskopi, kolonoskopi ve bilgisayarlı koroner anjiyografi kontrolleri yapılan Başkan Böcek'e anjiyo da yapıldı. Başkan Böcek, anjiyo sonucunun temiz çıktığını söyledi. Kendisini çok iyi hissettiğini belirten Muhittin Böcek, "Gayet sağlıklıyım. Genel bir sağlık taraması yaptırdım. Kısa süre sonra görevimin başında olacağım. Antalyalılara verdiğimiz sözleri tutmak, projelerimizi hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok çalışmaya devam" dedi.


Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Muhittin Böcek, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:16   KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı, Mersin'de coşkuyla kutlandı
12:16   Demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı
12:16   Bağlar Mahallesi asfalta kavuşuyor
12:16   DHA DIŞ- Yolunu şaşıran geyik markete daldı
12:16   Ankara Kent Konseyi'nden AB Türkiye Delegasyonu'na ziyaret
12:16   Lüleburgaz'da cinayet
12:15   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de (2)