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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

09.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:27
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.
Muhittin Böcek, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'dan, oylamaya sunulan AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Belediye Başkanı Böcek, "haber" kategorisinde Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından satın alınan ve Akdeniz'de göreve başlayan Yavuz gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişini anlatan Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Iğdır'ın büyük bölümünün beyaza bürünmesini anlatan "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafını seçen Böcek, spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını tercih etti.
Muhittin Böcek, geleneksel hale gelen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasının devamını dileyerek, "Yarışmada fotoğrafı bulunan kardeşlerimizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Biz de oyumuzu kullandık. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AA'nın

Çanakkale Boğazı, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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