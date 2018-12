11 Aralık 2018 Salı 15:22



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel: "İnovasyonun başrolünde girişimciliğin yer alıyor"ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, girişimciliğin bir fikirle başladığını belirterek, inancında ortaya koyulmasıyla siyaset ekonomide yaşamın her alanında o fikir doğru ise netice alınabildiğini belirterek, inovasyonun başrolünde girişimciliğin yer aldığını dile getirdi. Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin 16. Girişimcilik Günleri Final Haftası Programı, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Erol Bilecik, AÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Erol Gürpınar, ANSİAD Başkanı Sadi Kan, iş insanları ve öğrenciler katıldı. Girişimciliğin her etkinlikte sıkça bahsedilen konuların başında geldiğini belirten Bilecik, dünyada öne çıkmasının temelinde girişimciliğin yattığını dile getirdi. Bir yerde yaşam varsa orada da umut vardır diyen Bilecik, "Gençlerin her daim hazır olması için onların her zaman yanındayız" dedi. Dünyanın hızla değiştiğini ve rekabetin daha da çetinleştiğini kaydeden Bilecik, ekonomilerin artık teknoloji ve dijital odaklı olduğunun altını çizdi. Gençlerin girişimci olmasını önemsediklerini vurgulayan Bilecik, "Özgür düşünen, sosyal sorumluluk sahibi gençler ülkemize en önemli hem milli uluslararası güç kaynağı olacaktır. Girişimcilikte en üst ligde oynamak için çok tartışıyoruz. Ülkemizde başarılı olan örneklerden daha fazla ilham alınması gerekir. Daha fazla girişimci toplum oluşturulsun. Genç beyinleri girişimci olabilmelerine inandırmamız gerekir. Bir işte daha fazla köklü değişik yapılmalıdır. Değişimin tepesinde olamazsak, değişim bizim kapımızda olur. Geleceğin gençler şekillendirecek" diye konuştu. "Cesaretin önemi" Cesarettin önemli olduğunun altını çizen Bilecik, "Ancak kaybetmekten korkmadığınız zaman kazanabilirsiniz. ya kaybedersem başıma ne gelir sonu ne olur dediğinizi an zaten kazanma şansınız pek kalmamıştır. Cesaretle ilk adımı atmakta fayda var. Güven alanınızı zaman zaman terkedin. G olmanın ilk bence noktalarından biri güven alanlarınızdan hızla çıkmakta fayda var. Gerekli olan hem finansmana ve akıl hocalara girişimcilerin ihtiyacı var. Akıl hocası gerçekten önemlidir. Kurduğunuz işler yeteri kadar yolunda gitmeyebilir. İlk 6 ay ve 12 ayının nefeslerinin geriye gittiği olabilir. Burada düşmekten ayağa kalamamaktan batışlar olabiliyor. Düşmekten korkmayın, ayağa kalkamamaktan korkun." İfadelerine yer verdi. "Para politikasının uzmanları var" Bilecik konuşmasını şöyle tamamladı: "Bizim Merkez Bankası gibi kurumlara baktığımız zaman içinde 50 tane işinde uzman olan insanlar var. Bugün sıkı para politikası demek, faiz artırılması gerekiyorsa artırılır, düşürülmesi gerekiyorsa düşürülür. Bundan telaşlanacak bir şey yok. Bugün iş dünyası olarak baktığımız da bugün en fazla şikayetçi olan iş dünyasının ta kendisi biziz. Ama çoğu zaman artırılsın dedik geçmişte. Artırılmadığı takdirde arkasından gelecek sorun daha büyük. Sıkı para politikasını bilen uzmanlar var. Bu uzmanlara bırakmak gerekir bu işi. Faiz baskısının da artırılması yada düşürülmesi noktasında unsur olmamak gerekir." "Girişimci belediyecilik" Menderes Türel ise girişimciliğin bir fikirle başladığını belirterek, inancında ortaya koyulmasıyla siyaset ekonomide yaşamın her alanında o fikir doğru ise netice alınabildiğini kaydetti. İnovasyonun başrolünde girişimciliğin yer aldığını dile getiren Türel, "Türkiye çağın gelişmelerinden geri kalmıyor zaman zaman önüne bile geçiyor. Girişimci ruhunuz yoksa sahip olduğunuz sermayenin yavaş yavaş tükendiğini bir anlamı olmadığını görürsünüz. Antalya'yı hayatın her alanında hayatın her alanında kolaylaştırması için çalışıyoruz. Belediyenin yeni girişimlerine yol açmaya çalışıyoruz. Yeniliklerin önünü açmakta bizim görevimiz. Yenilik yaparken sabır ve kararlılık son derece önemli. Antalya'da toplu ulaşım kartında başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Önce tepki verenler sonra, almak için sıraya geçti. Bazı şeyleri başlangıçta izah etmek mümkün olmuyor." dedi. "İnandık başardık" Büyükşehir belediyesi olarak yaptığı projelerden bilgiler veren Türel, "İnandık başardık. Pek çok çalışmamız girişimcilik örneğidir. Konyaaltı Sahil Parkı, Avrupa'da önemli bir ödül aldı. Akıllı şehir uygulamasına başlandı. Akıllı sulamada su tasarruf oranımız yüzde 78'e yükseldi. Küçük adımların desteklenerek büyümesinden ve adımızın dünyada daha çok anılmasının önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.