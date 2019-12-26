Haberler » Güncel » Antalya Büyükşehir Belediyesi'den kömür denetimi - Haber

Antalya Büyükşehir Belediyesi'den kömür denetimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin hava kalitesinin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla denetimlerini artırdı.

26.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:14 Antalya Büyükşehir Belediyesi'den kömür denetimi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin hava kalitesinin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla denetimlerini artırdı.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, havanın soğumasıyla kömür kamyonları, satış yerleri, konut, sera, küçük işletmeler ve katı yakıt satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde bu yıl giriş yapan 534 kömür kamyonu denetime tabi tutularak, 16 bin 565 ton kömür denetimden geçirildi.
Kamyonlardan kömür numuneleri alınarak, Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezi Laboratuvarında analize tabi tutuldu. Kriterlere uymadığı belirlenen 667 ton kömür il dışına çıkarıldı.
İl Mahalli Çevre Kurulu kriterlerine uygun olmayan kömür sattığı ve kullandığı tespit edilen kişi ve kuruluşlara da toplam 55 bin 677 lira idari ceza uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06   Kars kazı Esenyurt'ta ilgi görüyor - Haber
16:06   Bursa'da sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haber
16:06   Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada baba ve oğlu yaralandı - Haber
16:06   Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencilerinden AA'ya ziyaret - Haber
16:01   EYCC Yorkshire Kanarya Kulübü 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
26.12.2019 16:15:10