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Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine 5 yeni araç alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine yüksek teknolojiye sahip 5 yeni aracın alındığı bildirildi.

13.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:24Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine 5 yeni araç alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine yüksek teknolojiye sahip 5 yeni aracın alındığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı yangın, kaza ve doğal afetlere müdahale edebilecek yüksek teknolojiyle donatılmış 6 yeni aracın itfaiye filosuna kazandırıldığı belirtildi.
Araçların yangına müdahalenin yanında arama ve kurtarma olaylarında da kullanılabileceği kaydedilen açıklamada, 3 ton su taşıma hacmiyle birlikte etkin ve hızlı müdahale için özel ekipmanların yer aldığı araçlarda havalı köpük sisteminin de yer aldığı vurgulandı.
Açıklamada, yeni araçların toplam maliyetinin ise 7 milyon 190 bin lira olduğu aktarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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