Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil İşletme İhalesi'ni iptal etti (3)

ALKOÇLAR'DAN AÇIKLAMA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Konyaaltı sahili ihalesinin iptaline yönelik kararının ardından sahili işleten Alkoçlar'dan yazılı açıklama yapıldı. Alkoçlar ve ALSE Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar imzalı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Konyaaltı Sahil projesi ihalesinin belediye encümen kararı ile tek taraflı fesih edildiği öğrenilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ortaklığımız arasında yapılan 20.04.2018 tarihli kira sözleşmesi, tamamen ihale şartnamesine uygun, toplamda 28 yıl süreli olup, bugüne kadar Büyükşehir Belediyesine karşı tüm mükellefiyetlerimiz eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Ortaklığımız ve tüm kiracı işletme paydaşlarımız sözleşme şartlarına uygun faaliyetlerine devam etmektedir. Kusurumuz olmadan tek taraflı yapılan iptal ve oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu sonucu uğrayacağımız ticari itibar kaybı için ayrıca dava açılacağı gibi, söz konusu idare tarafından alınan tek taraflı kararın uygulanması ilgili mahkemelerin dava süreci sonunda vereceği kararla geçerli olabilecektir. Ortaklığımızı ve proje kapsamında kiracı olarak faaliyet gösteren işletmecileri mağdur etmeye, Türkiye'nin 70 yıllık turizm markası Alkoçlar tarafından profesyonelce işletilen bu projeyi, tekrar eski metruk haline geri döndürmeye kimsenin hakkı olmadığı gibi yapılan işlem hukuka aykırıdır. Siyasi olduğunu düşündüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanlığının bu haksız tasarrufu, gerek bizlere gerekse işletmecilerimize karşı işlenmiş, birçok yasanın ihlal edildiği nitelikte bir suçtur ve mağduriyet oluşturulmuştur. Büyükşehir Belediye başkanlığının ortaklığımız aleyhine yapmış olduğu her türlü yasal dayanaktan yoksun, bu tek taraflı eylemine karşı, tarafımızdan tüm yasal süreçler başlatılacak olup, konunun adli makamlar nezdinde kısa sürede hakkaniyetle neticeleneceğine inancımız sonsuzdur. Ortaklığımız, tüm işletmelerimiz ve 3 bin çalışanımızla, Antalya halkına hizmet vermeye devam ettiğimizi tüm kamuoyuna duyurulur."