ANTALYA Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında ’sürgün maddesi’ tartışması

Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında 'sürgün maddesi' tartışması

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edilen, 'Personelin Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçe belediyelerinde geçici görevlendirilmesi' içerikli madde, tartışmalara neden oldu. Sendika temsilcileri, kararın işçilerin aleyhine kullanılması durumunda hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayındaki meclis toplantısında görüşülen 'Antalya Büyükşehir Belediyesi emrinde görev yapan ve statülerine bakılmaksızın hizmetine ihtiyaç duyulan personelin Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyeleri emrine geçici olarak görevlendirilmelerine' içerikli madde, çalışanların 'görevlendirme' adı altında 'sürgün' edilebileceği yönünde tartışmalara neden oldu. Toplantıda görüşmeye açılan madde, AK Parti ve MHP grup sözcülerinin 'geçici görevlendirmelerin personelin muvafakatı alınmak kaydıyla uygundur' şeklinde şerh düşmesiyle oylamaya sunuldu. AK Parti ve MHP sözcülerinin bu şerhi, oylamayla reddedildi.

Personelin geçici görevlendirilmesine ilişkin hususların Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili belediye arasında yapılacak sözleşme ile belirlenmesi, söz konusu sözleşmeyi imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediye başkanlarına yetki verilmesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşu ASAT Genel Müdürlüğü arasında yapılacak geçici görevlendirmelerde Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi içeriğinin yer aldığı madde oylamaya sunuldu. Oylanan maddeye CHP 30 kabul oyu, AK Parti 24 ret oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 8 ret oyu, DSP 4 kabul oyu, Saadet Partisi 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası Antalya Şube Başkanı Demet Kurupınar, meclisten geçen kararla ilgili henüz net açıklamaların olmadığını söyledi. Kurupınar, "Kurumlar arası böyle bir geçişi sağlayarak fayda sağlama niyetinde olduklarını düşünüyorum. İlçe belediyeleriyle koordinasyonu, iş düzenini sağlamak istediklerini düşünüyorum. Önceki dönemlerde ilçe belediyelerden alınan, şu an ise tekrar devredilen yerler de kurumlar arasında sıkıntılara yol açmıştı. Buralardaki iş düzeninin sağlanması için o bölgelerdeki insanların da personel olarak değerlendirilmesi gerekiyordu" dedi.

İlçe hizmet birimlerinde görevlendirmelerin halihazırda yapıldığını söyleyen Kurupınar, "Bu kararla ilçelerde işe başlayan belediye personelinin orada kalması sağlanacak. Belki bu kararla birlikte ilçe belediyesine geçişi sağlanacak. Bu kararın sürgün olarak değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Kararı bu şekilde kullanmayacaklarını düşünüyorum. Zaten ilçe hizmet birimlerinde görevlendirmeler halihazırda yapılıyordu. Bunun art niyetsiz bir düşünceyle yapıldığını düşünüyorum" diye konuştu.

Kararın art niyetli kullanılması durumunda sendika olarak sürece dahil olacaklarını söyleyen Kurupınar, "İstenirse art niyetle kullanılabilecek bir karar. Sonuçlarını süreçle birlikte zaman içerisinde göreceğiz. Sendika olarak çalışanlarımızdan, üyelerimizden birisi bu karar sonrası böyle bir durumla karşılaşırsa hukuki olarak haklarımızı arayacağız. Bugüne kadar sürgün adı altında yaşananlarla mücadele ettik. Kimsenin böyle bir durumla karşılaşmasını ve mağdur olmasını istemiyoruz. Kararın sürgün amacıyla çıkarıldığını düşünmüyoruz, ancak art niyetli bir durum olduğunda sendika olarak sürece dahil olacağız" dedi.

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası Antalya Şube Başkanı Talha Kandil ise "Her gün bir başka arkadaşımızın farklı bir ilçeye görevlendirildiğini öğreniyoruz. Bu şekilde 1500'e yakın arkadaşımız farklı yerlere görevlendirildi. Geçen ay meclisten çıkan kararda ilçe belediyelerine mevcut personeli görevlendirebilir, ilçe belediyelerindeki mevcut personeli de Büyükşehir Belediyesi hizmetinde kullanmak üzere değerlendirebilir yazıyor. Bu işçi arkadaşlarımızın hem lehine hem aleyhine kullanılabilecek bir durum" diye konuştu.

Çalışanların görevlendirmeleri kabul etmediği takdirde iş akitlerinin feshedilebileceğini söyleyen Kandil, "Cumhur İttifakı'nın belediye başkanları, çıkan kararla belediyelerinizde sürgün edilen arkadaşlarımızı geçici görevlendirmeyle çalıştırın. Bu kararın işçilerin aleyhinde kullanılmak üzere çıkarıldığına inanıyoruz. Kararla ilçe belediyelerinde çalışan işçi arkadaşlarımızın gönlü hiç rahat değil. İşçi arkadaşlarımız bu geçici görevlendirmeleri kabul etmediği takdirde iş akitleri feshedilebilir. Alınan bu kararın iptal edilmesini istiyoruz. İşçiler evlerinden, ailelerinden ayrı kalmasınlar" dedi.