Haberler » Güncel » Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Mobil Kuaför'ünden 612 kişiye hizmet - Haber

Antalya Büyükşehir Belediyesi "Mobil Kuaför"ünden 612 kişiye hizmet

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait "Mobil Kuaför", Finike, Demre, İbradı ve Alanya ilçelerindeki 612 kişiye hizmet verdi.

22.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:18Antalya Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Belediyesine ait "Mobil ", , Demre, İbradı ve Alanya ilçelerindeki 612 kişiye hizmet verdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför aracı kırsal bölgeleri dolaşarak ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor.
Kadın, erkek, çocuklar için verilen hizmetten 612 kişi faydalandı.
Yazır Muhtarı Ramazan Çalışgan, köylerinde berber olmadığını, verilen kuaförlük hizmetinden memnun kaldıklarını ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Finike, Kuaför, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 15:44:44