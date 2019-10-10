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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesince petrol türevi deniz kirliliğine karşı tatbikat gerçekleştirildi.

10.10.2019 15:52Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa
Antalya Büyükşehir Belediyesince petrol türevi deniz kirliliğine karşı tatbikat gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahili'nde olası bir petrol ve türevinin oluşturacağı deniz kirliliği riskine karşı, kirliliğin, çevreye zarar verilmeden en etkili şekilde bertaraf edilebilmesi amacıyla acil durum senaryosu uygulandı.
Antalya Limanı şamandıra sahası yakınlarında yapılan tatbikat, başarıyla tamamlanırken, olası kazalar öncesinde ilgili kurumların hazırlıkları test edildi.
Böcek'ten Duraliler'e imar müjdesi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Duraliler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Mahalledeki imar sorununun yakın zamanda çözüleceğini belirten Böcek, konu üzerinde yaklaşık iki aydır çalıştıklarını bildirdi.
Mahkeme kararıyla iptal edilen planlarda konut-ticaret dengesizliği bulunduğunu aktaran Böcek, üst mahkemeden gelecek kararı beklediklerini kaydetti.
Böcek, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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