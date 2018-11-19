Antalya Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Çorba Dağıttı

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:31



19 Kasım 2018 Pazartesi 15:31

Antalya Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine sınav döneminde moral ve motivasyon sağlamak amacıyla çorba ikram etti.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evinden kilometrelerce uzakta yaşayan üniversite öğrencilerine yönelik verilen sabah çorba hizmeti, akşam saatlerine de taşındı.Vize haftasında Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi'nde ders çalışmaya gelen öğrencilere, açılan iki stantta çorba ikramında bulunuldu.Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinin de destek verdiği etkinlik öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi Engin Eroğlu, Antalya'nın ve verilen hizmetin güzel olduğunu ifade etti.Hizmetten memnun kaldığını dile getiren Eroğlu, "Şehre dokunan çalışmaları ile her daim öğrencilerin takdir ve beğenisini kazanan Belediye Başkanımız Menderes Türel'in yoğun çalışmaları arasında bizleri düşünmesi güzel bir jestti." ifadesini kullandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i "öğrenci dostu başkan" olarak nitelendiren öğrenci Şükran Çevikbaş ise, "Sınav haftasında bu çorba hizmeti gerçekten çok iyi geldi. Öğrenci dostu başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Çalışma Ekonomisi 3. sınıf öğrencisi Defne Emine Çalışkan da, öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan çalışmanın çok güzel bir uygulama olduğunu kaydetti.Vize haftasında yoğun bir tempoda ders çalıştıklarını anlatan Çalışkan, "Çorba ilaç gibi geldi." ifadesini kullandı.Spor Bilimleri Fakültesi Esat Gürbüz, "Kütüphanedeyiz, ders çalışıyoruz ve çıkışta da bizi sıcak bir çorba karşılıyor. Bizim için çok çok çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.