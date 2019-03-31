Antalya Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Antalya için sandığa giden vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Antalya seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Antalya'da kim önde? Antalya seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Menderes Mehmet Tevfik Türel, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. Millet İttifakı adına ise CHP'den Muhittin Böcek gösterildi. DP adına Dolunay Yelda Doğan, DSP adına Mustafa Reşat Oktay, Vatan Partisi adına Bülent Okay ve SP adına Ali Aktaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Sandıklar yavaş yavaş açıldı ve Antalya için 31 Mart Yerel Seçim sonuçları belirlenmeye başladı. Şuana kadar sandıkların % 22,57'si açıldı.Yerel seçim sonuçlarına göre Antalya'da Muhittin Böcek % 48,65 oy aldı. Menderes Mehmet Tevfik Türel'in aldığı oy ise % 48,62 olarakkayıtlara geçti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Antalya'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Antalya'da 2014'de yerel seçimlerde AK Parti adına Menderes Mehmet Tevfik Türel, CHP adına Mustafa Akaydın aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti % 36,42 oy oranı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP ise % 34,63 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP'den Kemal Çelik % 24,34 oy oranı ile 3, HDP adayı Hakan Ozan Erzincanlı % 2,31 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

ANTALYA İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Antalya Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.