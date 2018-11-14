Antalya Büyükşehir Belediyesi Yapex'de Yerini Aldı

26'ncı Uluslararası Yapı Malzemeleri İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı (YAPEX), ANFAŞ Fuar Merkezi'nde açıldı. Fuarda Antalya Büyükşehir Belediyesi
de kültürel ve tarihi varlıklara sahip çıkan proje ve restorasyon çalışmalarını sergilemek üzere stant açtı.
Her yıl düzenlenen, yerel yönetimlerin, tarihi kent belediyelerinin ve kamusal yatırımcıların ilgi odağı olan YAPEX Fuarı, 26'ncı kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Büyükşehir Belediyesi, tarihi miras ve eski kent yapılarını korumasının yanı sıra, restorasyon çalışmaları ve tarihi dokuya uygun olarak hayata geçirilen projeleriyle fuardaki yerini aldı. Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda bünyesindeki müzeleri de ziyaretçilere tanıttı.
"Tarih ve kültür şehri taşıyan sütunlardır"
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Başkan Menderes Türel
'in YAPEX Fuarı'nı oldukça önemsediğine dikkati çekerek, fuar organizasyonu ile ilgili şunları söyledi:
"Şehirler, ticaret, turizm, sanayi, lojistik gibi temel faaliyetlerin üzerinde yükselir. Bunlara şehri taşıyan sütunlar diyebiliriz. Bunlar kültür zeminine oturtulmazsa bu sütunlar zamanla yaşanan değişimlerle yıkılıyor. Bu sütunların hepsi bir gün devrilme tehlikesinde. Sağlam bir kültür zemini varsa o zeminin üzerine yeniden bir medeniyet inşası mümkün oluyor. Tarihi ve kültürel varlıklarımız korunması gereken en önemli varlıklarımız. Biz de bunun doğal üyesiyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel de tarihi ve kültürel varlıkların korunması, bunun yanında şehrin dokusuna uygun projeleri Antalya'ya kazandırma noktasında çok önemli projelere imza atıyor."
Projeler tanıtıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi standında, Konyaaltı
Sahil Antalya Yaşam Parkı, Antalya Kent Müzesi Projesi, Manavgat
Türkbeleni Millet Bahçesi Düzenlemesi, Antalya Nekropolis Müzesi, Türk ve İslam Medeniyetleri Müzesi, Balbey Yenileme Projesi, Demre
Noel Baba ve Cumhuriyet Meydanı
düzenlemesi, Kastamonu İnebolu
Tecilli Yapı Onarımı, Gülevşen Camii Restorasyonu, Ali Çetinkaya
Caddesi Müze Cadde Projesi, Cumhuriyet Meydanı ve Tophane
Çay Bahçesi düzenlemesi gibi kültürel ve tarihi önem taşıyan projeler tanıtıldı. Aynı zamanda Büyükşehir Beleriyesi'nin bünyesinde barındırdığı Oyuncak Müzesi, Deniz Biyolojileri Müzesi ve Manavgat Evrenseki
Yörük Müzesi ile ilgili de ziyaretçiler bilgilendirildi. - ANTALYA
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:33