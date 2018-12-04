Antalya Büyükşehir Belediyesinden Etkinlikler

Antalya
Büyükşehir Belediyesinin devam eden 3. Etap Raylı Sistem Projesi, Akdeniz Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün inceleme konusu oldu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mühendis adayları düzenledikleri teknik geziyle proje çalışmalarını yerinde inceledi.
İnşaat Mühendisliği 4. Sınıf öğrencileri, projenin şantiyesine teknik gezi düzenledi. Öğrenciler, gezi kapsamında şantiye alanında, teknik özellikler ve proje hakkında bilgi edindi.
ASAT sporcusu altın madalya kazandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor'un sporcusu Aleyna Kaymaz
, Türkiye
Halter Federasyonu Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara
'da düzenlenen 37 ilden 323 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında Kaymaz, Türkiye şampiyonu oldu. Birinciliği Antalya'ya kazandıran Kaymaz, koparmada 63, silkmede ise 70 kilo kaldırarak toplamda 128 kilo ile rakiplerini geride bıraktı.
Büyükşehirden özel bireyler ve ailelerine ücretsiz eğlence
Antalya Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeniyle engelli bireylere bir sürpriz hazırladı. Tünektepe, Hayvanat Bahçesi ve Zıpzıp Park, 9 Aralık
tarihine kadar engelli bireylere ve ailelerine ücretsiz hizmet verecek.
Öğrenciler tiyatroyla buluşturuldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri "Başarıya Teşvik" etkinliği kapsamında tiyatroyla buluşturdu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemer
'de bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, eşi Ebru Türel, AŞT Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncu Mehmet Özgür
, öğrenciler ve öğretmenleri katılırken, Antalya Şehir Tiyatrosu
'nun (AŞT) "Oyun Oyun İçinde" adlı oyunu sahnelendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türel, Kemer'e bir tiyatro salonu ve kongre merkezi açmayı hedeflediklerini belirtti.
Kültür, sanat, spor gibi etkinliklerin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan bir tarafının olduğunu vurgulayan Türel, bu konuda destek olacak çalışmaları yapacaklarını ifade etti.
Kaymaz,Antalya Büyükşehir Belediyesi,Antalya
04 Aralık 2018 Salı 13:51