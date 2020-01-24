Haberler » Güncel » Antalya Büyükşehir Belediyesinden evsizlere kuaför hizmeti - Haber

Antalya Büyükşehir Belediyesinden evsizlere kuaför hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi sokakta yaşamak zorunda kalan evsizlere yatacakları yer temin ederek, mobil kuaförle hizmet veriyor.

24.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:22Antalya Büyükşehir Belediyesinden evsizlere kuaför hizmeti
Büyükşehir Belediyesi sokakta yaşamak zorunda kalan evsizlere yatacakları yer temin ederek, mobil kuaförle hizmet veriyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da sokakta yaşamını sürdüren evsizlerin kalacak ortam ihtiyaçları gideriliyor.
Bu kişilerin beslenme, barınma, temel sağlık, ilaç, bakım, hijyen ve giyim gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor.
Kış boyunca 110 evsiz Bimekan'da misafir ediliyor.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı mobil kuaför ekibi de
söz konusu kişilerin saç kesimlerini yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Kuaför, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:36  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel soruları yanıtladı - AB'nin mültecilere destek sözü/Türkiye'nin...
18:35  Fatih'te 6 katlı binanın 4. katında yangın
18:35  Mısır konsolosluğu önünde eylem
18:33  Bakan Selçuk: Kadınlar üzerinden siyaset bırakılmalı
18:32  Bakan Kurum, depremden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu (2)
24.01.2020 18:38:39