Antalya Büyükşehir Belediyesinden Kısa Kısa

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Atatürk Devlet Hastanesi
ve Olimpos
Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "14 Mart Tıp Bayramı
" kapsamında Antalya Atatürk Devlet Hastanesi ve Olimpos Hastanesindesağlık çalışanlarını ziyaret eden Menderes Türel'e, Cumhurİttifakı Muratpaşa
Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç
ve Konyaaltı
Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu
eşliketti.
Ziyaretlerde konuşma yapan Türel, sağlık alanında yatalak hasta bakım ve alzaymır merkezi gibi projeleri hayata geçirdiklerini, gönül köprüleri kurmaya çalıştıklarını belirtti.
Şehirleri sağlıklı geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Türel, belediye olarak sağlık alanında ödül alan projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Türel, hastane hekim ve çalışanlarına günün anısına çiçek verdi.
Türel, Ispartalı vatandaşlarla bir araya geldi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ispartalılar Derneğini ziyaret etti.
Türel, önemli bir seçim sürecinde olduklarını, Antalya'yı gülistanlık bir şehir haline getirmeye çalıştıklarını ifade etti.
Kente değer katmaya çalıştıklarını belirten Türel, göreve geldiklerinde Antalya'da köprülü kavşak ve raylı sistem olmadığını, ilk dönem 11 kilometre raylı sistem yaptıklarını aktardı.
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Kaynak: AA