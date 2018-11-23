Antalya Büyükşehir Belediyesine İki Ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesi
, Akdeniz
Belediyeler Birliğinin (AKBB) düzenlediği yarışmada ödül aldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AKBB tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Akdeniz BelediyecilikProje Yarışması'nda Antalya Büyükşehir Belediyesine iki ödül verildi.
Büyükşehir Belediyesi, "Hobi Bahçeleri Projesi"nin "Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları" kategorisinde birincilik, "Her Bireye Bir İş Teklifimiz Var Projesi"nin "İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler
" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, törende yaptığı konuşmada, Akdeniz BelediyelerBirliğinin geleneksel hale gelen ödüllerinin belediye başkanlarının çalışmalarını teşvik ettiğini ve moral verdiğini ifade etti.
Türel, ödülleri Kepez
BelediyeBaşkanı Hakan Tütüncü
'nün elinden aldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi,Akdeniz,Antalya