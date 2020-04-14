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Antalya Büyükşehir Belediyesinin maske üretim kapasitesi arttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılan steril seri maske üretim kapasitesini artırdı.

14.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:42
Antalya Büyükşehir Belediyesinin maske üretim kapasitesi arttı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılan steril seri maske üretim kapasitesini artırdı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'ne (ATASEM) steril maske üretimi için yeni makine alındı. Hizmete alınan makine ile seri üretime geçilerek steril maske üretim kapasitesi artırıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Belediye personelimizin maske ihtiyacını kendimiz üreterek karşıladık. Şimdi, kamu kurumları ve vatandaşların da maske ihtiyacını karşılayabileceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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