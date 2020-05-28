ANTALYA Büyükşehir, camileri cuma namazına hazırlıyor

Büyükşehir, camileri cuma namazına hazırlıyorAntalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe kuralları ile yeniden ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

28.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:06
Büyükşehir, camileri cuma namazına hazırlıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe kuralları ile yeniden ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, pandemi süresince Antalya'da salgını önleme tedbirleri kapsamında yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Kent merkezi ve ilçelerde kamu binaları, camiler, kamu araçları, haller, cadde ve bulvarlarda dezenfekte çalışmaları hummalı bir biçimde yürütüldü. Son olarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 29 Mayıs Cuma namazıyla ibadete açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.
6 CAMİDE CUMA NAMAZI KILINACAK
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, İl Müftülüğü tarafından belirlenen ve Cuma namazı ile ibadete açılacak 6 camide dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler 29 Mayıs Cuma namazı için ibadete açılacak Müsellim Cami, Karakaş Cami, Muratpaşa Cami, Akdeniz Üniversitesi Cami, Meltem Cami ve Osman Gazi camiinde bulunan halı, kolon, ayakkabılıklar, giriş gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte ediyor. Cuma namazı ardından da dezenfekte çalışması yapılacak. Büyükşehir Belediyesi pandemi süresince yaklaşık 1642 camide dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. ANTALYA Büyükşehir, camileri cuma namazına hazırlıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

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