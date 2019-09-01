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Antalya Büyükşehir'den 19 ilçeye kreş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 ilçeye kreş açacaklarını bildirdi.

01.09.2019 18:21 Antalya Büyükşehir'den 19 ilçeye kreş
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 ilçeye kreş açacaklarını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa'da vatandaşlarla bir araya gelen Böcek'in vatandaşların taleplerini dinlediği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Böcek, 5 yıllık sürede Türkiye'ye örnek olacak projeler
gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.
19 ilçeye kreş yapacaklarını belirten Böcek, Gazipaşa'nın da bir kreşi olacağını kaydetti.
Böcek, "halk su" projesinin ise Finike'de yıl sonunda hayata geçirileceğini bildirdi.

Muhittin Böcek, Gazipaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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