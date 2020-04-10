Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANTALYA Büyükşehir'in mobil destek ekipleri iş başında

Büyükşehir'in mobil destek ekipleri iş başındaAntalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri sonucu evinden çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

10.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:43
Büyükşehir'in mobil destek ekipleri iş başında
Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri sonucu evinden çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Mobil Destek Ekipleri dışarı çıkma kısıtlaması olan vatandaşların market ve Pazar alışverişlerini yapıyor. Ekipler 65 yaş üstü vatandaşların ilaçlarını ve ekmeklerini alıp, ATM'den paralarını çekerek teslim ediyor. Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle harekete geçerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mobil Destek Ekibi oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi'nin (0242) 244 29 07 ve (0242) 248 55 49 numaralı telefonunu arayan vatandaşlar eczane, market ve pazar alışverişleri gibi konularda yardım talebinde bulunuyor. Telefonla talepleri alınan vatandaşların adreslerine Mobil Destek Ekipleri yönlendiriliyor. Ekipler vatandaşların evlerine giderek ihtiyaç listelerini ve ücretlerini alarak alışverişlerini gerçekleştiriyor. Belediyenin vatandaşların sağlığını korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlattığı uygulama büyük takdir topluyor. AYSEL NİNE'YE EKMEK ALDILAR
Büyük küçük demeden vatandaşların her türlü ihtiyacına koşan Büyükşehir Belediyesi, Mobil Destek Ekibiyle Aysel Küçük'ün 5 adet ekmek talebini anında yerine getirdi. 82 yaşındaki Aysel Küçük komşularının Büyükşehirden kendisi için bu hizmeti talep ettiğini belirterek, "Ekmeğimi bazen komşularım getiriyordu bazen de çocuklara aldırıyordum ama onlara da sokağa çıkma kısıtlaması gelince aldıracak kimsem kalmadı. Yerimden kalkamıyorum" dedi, belediyeye teşekkür etti.
DURU ÇİFTİNİN PAZAR ALIŞVERİŞİ YAPILDI
Öte yandan Muratpaşa İlçesi'nde yaşayan emekli öğretmen Mehmet Ali Duru (73) ve Neriman Duru çifti de Mobil Destek Ekibi'ni arayarak pazar alışverişi talebinde bulundu. Büyükşehir belediyesi ekipleri adrese hareket ederek ihtiyaç listesi ve ücretini alarak Duru çiftinin pazar alışverişini gerçekleştirdi. Mehmet Ali Duru, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: "Büyükşehir Belediyesi'nden bir arkadaşımız arayarak 'Muhittin Böcek Başkanımızın selamı var siz evden çıkamıyorsunuz bir ihtiyacınız varsa yardımcı olacağız' dedi. Ben de sebze ve meyveye ihtiyacımız olduğunu söyledim. Onlar da hemen arkadaşları yönlendirdi. Çok önemli bir hizmet bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. Neriman Duru ise "Bizi çok mutlu ettiler. Dışarı çıkamadığımız için bu hizmet bizim önemli bir ihtiyacımızı karşıladı. Böyle bir uygulamayı takdirle karşılıyorum" diye konuştu. ANTALYA Büyükşehir’in mobil destek ekipleri iş başında

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Bursa’da bakteri geçişini engelleyen maske kumaşı üretildi Haberler
Bursa'da bakteri geçişini engelleyen maske kumaşı üretildi
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Büyükşehir'in mobil destek ekipleri iş başında - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:52: Singapur, siber saldırı sonrasında Zoom'un eğitimde kullanımını durdurdu - Haber 12:52: Van'da sosyal mesafeli polis günü kutlaması - Haber 12:51: Bünül: "Ceyhan'da 7 bin 269 kişiye bin liralık yardımlar ulaştırıldı" - Haber 12:50: Egeli öğrencilerden "Evde kal" çağrısına destek - Haber 12:50: Muhtarın vefâ timi iş başında - Haber 12:20: Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler