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ANTALYA Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği

ANTALYA Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği.

18.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:10
ANTALYA Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ANTALYA Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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