ANTALYA Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği
ANTALYA Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği.
18.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:10
ANTALYA Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANTALYA Büyükşehir meydanlarında koronavirüs sessizliği
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