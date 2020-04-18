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ANTALYA Büyükşehir, ücretsiz ekmek dağıtımına devam ediyor

Büyükşehir, ücretsiz ekmek dağıtımına devam ediyorAntalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in talimatı ile 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu hafta da ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyor.

18.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:30
Büyükşehir, ücretsiz ekmek dağıtımına devam ediyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in talimatı ile 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu hafta da ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Antalya'nın 16 mahallesinde 2 gün süre ile ücretsiz ekmek dağıtımı yapacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle Antalya'yı da kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayacak olan vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılıyor. Sokağa çıkma yasağının ilk günüde ekmek dağıtımı Zabıta ekipleri gözetiminde büyük bir düzen içerisinde gerçekleşti. Halk Ekmek Fabrikası'ndan yola çıkan ekmek dolu araçlar mahallelerde uygun bir noktada park edip vatandaşa ücretsiz olarak ekmeği teslim ediyor.
ZABITA EKİBİ ANONSUYLA DUYURU
Mahallelerde yapılan anons ile ekmek dağıtıldığını öğrenen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde belediye görevlilerden ekmeğini teslim aldı. Ekmek dağıtımından faydalanan Varsak Karşıyaka Mahalle sakini Zekai Aslan, "Allah razı olsun. Ekmeğimiz mahallemize evimizin önüne kadar geldi" derken aynı mahalleden Vesile Gündaşlı da ücretsiz ekmek dağıtımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
MAHALLE MUHTARINDAN TEŞEKKÜR
Sunulan hizmetten dolayı Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür eden Varsak Karışıyaka Mahalle Muhtarı Ramazan Şahin, "Koronavirüsten dolayı ilan edilen sokağa çıkma yasağında vatandaşlarımıza böylesi güzel bir hizmet verdiği için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne saygılar sunuyorum. Ayrıca Sayın Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum" dedi. ANTALYA Büyükşehir, ücretsiz ekmek dağıtımına devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Muhittin Böcek, Antalya, Güncel
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